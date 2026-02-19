Se sumaron guardavidas especializados a la intensa búsqueda de madre e hija en Paraná

Durante el temporal que azotó Paraná en las primeras horas de este jueves, Patricia Mena, de 32 años, y su hija Chiara, de 10, fueron arrastradas por la corriente. La situación generó una rápida movilización de efectivos de seguridad y bomberos voluntarios y zapadores para intentar dar con su paradero.

Al mediodía, se sumaron guardavidas especializados, quienes se sumaron a la intensa búsqueda como buzos.

Carlos Almada, Jefe de Bomberos Voluntarios, explicó en diálogo con Elonce los esfuerzos conjuntos de las autoridades: “Estamos trabajando con Prefectura, la Municipalidad, Defensa Civil y los Bomberos Zapadores. El caudal del agua ha subido demasiado y ha anegado viviendas cercanas. También hemos tenido reportes de personas atrapadas en autos”.

Desafíos en la búsqueda y rastrillaje

El Jefe de Bomberos destacó que algunas áreas del Arroyo Las Viejas están demasiado tupidas para realizar un rastrillaje completo.

El operativo de rescate se traslada siguiendo el recorrido del Arroyo Las Viejas - 19/02/26

El equipo de rescate se trasladó a la zona del Thompson.