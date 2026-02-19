Paro general contra la reforma laboral: la CGT aseguró que “el acatamiento es importantísimo”

En el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei, uno de sus cosecretarios generales, Jorge Sola, aseguró este jueves que el nivel de adhesión a la medida de fuerza es elevado en todo el país.

“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola en declaraciones a Radio Rivadavia.

El dirigente, que además es titular del Sindicato del Seguro, sostuvo que la respuesta representa un respaldo a la postura adoptada por las organizaciones sindicales frente al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

En relación al transporte público, Sola se refirió a la situación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde un sector disidente no se sumó a la huelga. “Tienen derecho a expresarse también”, señaló sobre los choferes que optaron por no adherir.

Críticas al rumbo económico

El referente sindical sostuvo que el paro general expresa “una unidad de criterio hacia la oposición a un proyecto de reforma laboral y un enorme rechazo a la rotura del tejido productivo y social”. En ese contexto, vinculó la medida con el cierre de la empresa Fate.

“El cierre de Fate es solo la punta del iceberg de 300.000 puestos de trabajo formales que se han caído” desde el inicio de la actual gestión, afirmó. Según indicó, la pérdida de empleo formal es uno de los ejes de la preocupación sindical.

Jorge Solá.

Sola destacó que esta es la cuarta huelga nacional convocada por la central obrera durante el actual período. “Hemos hecho 12 movilizaciones y este es el cuarto paro nacional”, recordó.

Además, sostuvo que la protesta es una herramienta legítima del movimiento obrero. “La única herramienta que tienen los trabajadores es expresarse a través de un paro como el de hoy”, manifestó.

Rechazo a la reforma laboral

El dirigente sindical cuestionó el enfoque del proyecto en debate y afirmó que el oficialismo no coloca a los trabajadores en el centro de su agenda. “Nosotros no vamos a dejar de expresarnos para decir que este proyecto político no tiene a los trabajadores en el centro de la escena, los considera un engranaje más y es al revés”, concluyó.

La medida de fuerza se desarrolla este jueves en distintos puntos del país, con impacto dispar según el sector y la región.