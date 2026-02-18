Paro: el Gobierno intimó a UTA y La Fraternidad a no adherirse por conciliación obligatoria vigente

Paro: el Gobierno intimó a UTA y La Fraternidad a no adherirse. El Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, intimó a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante medidas de fuerza mientras se encuentran vigentes conciliaciones laborales obligatorias.

Según el comunicado oficial, cualquier acción directa “configuraría un incumplimiento” de la instancia legal actualmente en trámite.

La advertencia se produce en el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral que será debatida en la Cámara de Diputados.

Posibles sanciones y riesgo de pérdida de personería

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que, en caso de incumplimiento, podrían iniciarse procedimientos sancionatorios que, en última instancia, podrían derivar en la pérdida de la personería gremial.

Desde el Ejecutivo indicaron que esa sanción constituye la instancia más severa y que, previamente, el proceso contempla multas económicas y otras medidas administrativas. La eventual solicitud debería ser tramitada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.

El Ministerio remarcó que la conciliación obligatoria tiene carácter legal y exige retrotraer el conflicto al estado previo, garantizando la prestación normal de los servicios.

Las conciliaciones vigentes

En el caso de la UTA, la conciliación fue dictada el 10 de febrero tras el anuncio de paros en el interior del país por reclamos salariales. La medida rige desde el 11 de febrero por un plazo de 15 días.

Para La Fraternidad, la conciliación fue dispuesta el 4 de este mes por el mismo período, lo que extiende su vigencia hasta después del 19 de febrero, fecha en la que está previsto el paro general.

El Gobierno sostiene que cualquier adhesión a la medida de la CGT vulneraría esas disposiciones.

La postura de los gremios

Tanto la UTA como La Fraternidad confirmaron su adhesión al paro convocado por la central obrera.

Desde la UTA argumentaron que la medida responde a la caída del salario real y al deterioro de las condiciones laborales en el sector del transporte. El gremio sostuvo que la convocatoria no obedece a intereses sectoriales, sino a un reclamo más amplio frente a la reforma laboral.

De concretarse la adhesión, la medida afectaría la circulación de colectivos en todo el país y los servicios ferroviarios en líneas metropolitanas como Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, además de servicios interurbanos.