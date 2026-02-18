Argentinos Juniors venció 1-0 a Barcelona de Guayaquil con diez jugadores: video del gol

Argentinos Juniors consiguió un triunfo agónico 1-0 sobre Barcelona SC en Guayaquil por la Fase II de la Copa Libertadores, a pesar de jugar con diez hombres.
En un duelo muy parejo y con emociones hasta el final, Argentinos Juniors logró vencer 1-0 a Barcelona SC en Ecuador, en el primer cruce de la serie de la Fase II de la Copa Libertadores. El gol decisivo fue obra de Diego Porcel, quien definió en el tramo final del encuentro tras una contra rápida.
El partido reflejó las diferencias de preparación: mientras el conjunto ecuatoriano todavía no debutó en su torneo local, Argentinos Juniors mostró más ritmo y cohesión, con control de pelota y posesión ordenada. Los primeros minutos incluyeron oportunidades de Federico Fattori y de un Barcelona SC que sufrió con errores de su arquero José Contreras y un blooper entre Francisco Álvarez y Brayan Cortés.
El equipo argentino contó con refuerzos destacados como Enzo Pérez, Brayan Cortés y Leandro Fernández, que aportaron experiencia y seguridad en el juego. La dirección de César Farías en Barcelona SC no logró corregir los errores en las transiciones rápidas, permitiendo que el Bicho dominará el inicio del partido.
Desarrollo y expulsión clave
En el complemento, Barcelona SC comenzó a presionar y generó más ocasiones, pero a los 64 minutos se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Francisco Álvarez por una clara oportunidad manifiesta de gol para Sergio Núñez. La tarjeta roja abrió espacios que Argentinos Juniors supo aprovechar.
Con mayor control del balón y aprovechando los espacios, el Bicho fue más incisivo en ataque. Lautaro Giaccone tuvo una clara oportunidad que no pudo concretar, mientras que Brayan Cortés mantuvo su portería en cero ante remates de Joao Rojas y un cabezazo peligroso.
Finalmente, en una contra bien elaborada, Diego Porcel abrió el marcador con un tiro cruzado desde media distancia. El gol selló un triunfo histórico para Argentinos Juniors, que logró imponerse en campo rival y con un hombre menos durante gran parte del encuentro.
Próxima definición y proyección en la Libertadores
El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires. Argentinos Juniors buscará sellar su clasificación y avanzar a la Fase III de la Copa Libertadores.
El ganador de la llave se medirá con el vencedor del duelo entre Botafogo de Brasil y Nacional Potosí de Bolivia, con la posibilidad de ingresar al Bombo 4 del sorteo de la fase de grupos. Con este resultado, el equipo argentino llega motivado y con confianza para afrontar la revancha ante su público.