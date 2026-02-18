Quini 6: un apostador tuvo Revancha y ganó $600.000.000

REDACCIÓN ELONCE
La Revancha, por segundo sorteo consecutivo, repartió varios millones para un afortunado de Córdoba. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.100 millones de pesos.
La Revancha del Quini 6 de este miércoles volvió a dejar un nuevo afortunado oriundo de la provincia de Córdoba. Además, hubo otros 18 ganadores en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.100 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 40-26-30-02-00-23. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $7.453.053.509.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-17-15-22-11-25. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.693.601.349.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 45-08-31-37-05-17. Un solo afortunado acertó todos los números y se llevó $600.000.000. Se jugó en la localidad de Laboulaye, en la provincia de Córdoba.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 14-02-10-09-28-38. Hubo 18 ganadores y cada uno se lleva $15.053.634. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1865 ganadores y cada uno percibirá $83.109,92.