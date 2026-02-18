Robaron en un club de la zona sur de Concordia: la suma sustraída de alimentos llega a 700 mil pesos

Un robo millonario afectó al Club Juventud Unida de Benito Legerén, en Concordia: delincuentes se llevaron alimentos valuados en casi $700 mil destinados a una venta solidaria.
Un robo millonario sacudió al sur de Concordia y golpeó de lleno al Club Juventud Unida de Benito Legerén, donde delincuentes sustrajeron el 80% de los pollos que estaban destinados a una venta solidaria. La mercadería, valuada en casi 700 mil pesos, tenía como objetivo recaudar fondos para afrontar los gastos de la próxima participación en la Liga Concordiense de Fútbol.
El hecho ocurrió el domingo 15 de febrero y fue advertido por los integrantes de la institución, que habían organizado para el día siguiente una venta de pollos con la colaboración de vecinos y simpatizantes del barrio Benito Legerén. La actividad representaba una de las principales fuentes de financiamiento para el club en el inicio de la temporada.
Brian Tischler, dirigente del club, describió la magnitud del perjuicio en diálogo con Diario Río Uruguay: “Nos robaron el 80% de los pollos vendidos. Teníamos organizada una venta de pollos donde todo el barrio había participado”.
Un golpe económico y anímico para el club
El directivo lamentó que no se trata de un hecho aislado. “No es la primera vez que sufrimos robos en nuestro humilde club. Es un dolor muy grande por el esfuerzo que hacemos todos los que formamos parte de la institución”, remarcó, reflejando el impacto que este nuevo episodio de inseguridad generó en la comunidad deportiva.
La pérdida económica ronda los 700 mil pesos, una cifra significativa para una entidad barrial que se sostiene con el aporte voluntario de dirigentes, jugadores y vecinos. El dinero recaudado estaba destinado a cubrir gastos vinculados a la competencia, como la compra de indumentaria, elementos deportivos y otros costos operativos.
“Se perdió cerca de $700.000 en mercadería, plata que estaba destinada al fútbol, es decir, a la compra de elementos para el torneo que se aproxima. Para un club de barrio es mucha plata”, concluyó Tischler, dejando en claro la dimensión del daño sufrido.
La participación en la Liga está garantizada
A pesar del duro golpe financiero, desde el club llevaron tranquilidad respecto a su continuidad en el torneo local. En medio de versiones que ponían en duda la participación del equipo, el dirigente fue categórico: “La participación en el torneo está asegurada, porque una vez más vamos a poner plata de nuestros bolsillos para poder jugar”.
La afirmación expone el compromiso de quienes integran la institución, que decidieron redoblar esfuerzos para sostener el proyecto deportivo más allá de las adversidades. En ese sentido, no se descarta la realización de nuevas actividades solidarias para intentar recuperar parte de lo perdido.
El episodio se da en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en la zona sur de Concordia. El pasado 28 de febrero, vecinos del barrio Benito Legerén se concentraron frente a la comisaría local en una reunión autoconvocada para expresar su malestar por los reiterados hechos delictivos.