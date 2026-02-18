 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Créditos para monotributistas: montos, tasas y cómo solicitarlos

Los créditos para monotributistas permiten acceder a montos de hasta $50.000.000 con diferentes plazos y tasas, ideales para gastos personales o inversiones en emprendimientos.

18 de Febrero de 2026
Créditos para monotributistas.
Créditos para monotributistas. Foto: Archivo Elonce.

Los créditos para monotributistas permiten acceder a montos de hasta $50.000.000 con diferentes plazos y tasas, ideales para gastos personales o inversiones en emprendimientos.

Los contribuyentes adheridos al monotributo tienen acceso a distintas alternativas de créditos para monotributistas, incluso sin empleo en relación de dependencia. Estas líneas de financiamiento pueden destinarse a gastos imprevistos, adquisición de insumos, inversión en emprendimientos propios o proyectos personales.

 

 

Durante febrero de 2026, entidades como Banco Nación, Banco Macro y la billetera virtual Naranja X continúan ofreciendo créditos destinados a monotributistas activos, con montos de hasta $50.000.000, plazos extensos y tasas que varían según el perfil crediticio.

 

El Banco Nación habilita créditos de hasta $50.000.000 con devolución en hasta 72 cuotas fijas, mientras que Banco Macro ofrece hasta $32.000.000 con plazos de 60 meses. Naranja X, en tanto, propone créditos 100% digitales de hasta $9.000.000 con acreditación inmediata.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Requisitos y condiciones generales

 

Para acceder a los créditos, los monotributistas deben estar inscriptos en el régimen y cumplir con requisitos específicos según la entidad. Banco Nación exige Certificado de Cumplimiento Censal y débito automático, mientras que Banco Macro solicita formularios AFIP y comprobantes de pago del monotributo.

 

Naranja X ofrece un proceso totalmente digital que requiere validación de identidad mediante documentación vigente y selfie, con simulación de monto y cuotas desde la app. En todos los casos, la relación cuota-ingreso se evalúa para garantizar la capacidad de pago.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Las tasas de interés varían según la entidad y el perfil del solicitante. Por ejemplo, Banco Nación aplica TNA de entre 63% y 85%, Banco Macro entre 67% y 85%, y Naranja X entre 59% y 145%, dependiendo del monto, plazo y condiciones del crédito, indicó TN.

 

Cómo gestionar los créditos y recomendaciones

 

Los interesados deben ingresar a los sitios web o aplicaciones de los bancos, presentar la documentación requerida y completar la evaluación crediticia. Una vez aprobado, se firma el contrato y se acredita el dinero según las condiciones pactadas.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Estos créditos representan una herramienta clave para trabajadores independientes que necesitan liquidez para sostener proyectos o afrontar gastos imprevistos, destacando la importancia de comparar tasas, plazos y costos antes de solicitar.

Temas:

Créditos monotributistas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso