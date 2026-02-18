Créditos para monotributistas: montos, tasas y cómo solicitarlos

Los contribuyentes adheridos al monotributo tienen acceso a distintas alternativas de créditos para monotributistas, incluso sin empleo en relación de dependencia. Estas líneas de financiamiento pueden destinarse a gastos imprevistos, adquisición de insumos, inversión en emprendimientos propios o proyectos personales.

Durante febrero de 2026, entidades como Banco Nación, Banco Macro y la billetera virtual Naranja X continúan ofreciendo créditos destinados a monotributistas activos, con montos de hasta $50.000.000, plazos extensos y tasas que varían según el perfil crediticio.

El Banco Nación habilita créditos de hasta $50.000.000 con devolución en hasta 72 cuotas fijas, mientras que Banco Macro ofrece hasta $32.000.000 con plazos de 60 meses. Naranja X, en tanto, propone créditos 100% digitales de hasta $9.000.000 con acreditación inmediata.

Requisitos y condiciones generales

Para acceder a los créditos, los monotributistas deben estar inscriptos en el régimen y cumplir con requisitos específicos según la entidad. Banco Nación exige Certificado de Cumplimiento Censal y débito automático, mientras que Banco Macro solicita formularios AFIP y comprobantes de pago del monotributo.

Naranja X ofrece un proceso totalmente digital que requiere validación de identidad mediante documentación vigente y selfie, con simulación de monto y cuotas desde la app. En todos los casos, la relación cuota-ingreso se evalúa para garantizar la capacidad de pago.

Las tasas de interés varían según la entidad y el perfil del solicitante. Por ejemplo, Banco Nación aplica TNA de entre 63% y 85%, Banco Macro entre 67% y 85%, y Naranja X entre 59% y 145%, dependiendo del monto, plazo y condiciones del crédito, indicó TN.

Cómo gestionar los créditos y recomendaciones

Los interesados deben ingresar a los sitios web o aplicaciones de los bancos, presentar la documentación requerida y completar la evaluación crediticia. Una vez aprobado, se firma el contrato y se acredita el dinero según las condiciones pactadas.

Estos créditos representan una herramienta clave para trabajadores independientes que necesitan liquidez para sostener proyectos o afrontar gastos imprevistos, destacando la importancia de comparar tasas, plazos y costos antes de solicitar.