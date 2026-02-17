Créditos personales de $40.000.000 para jubilados: quiénes acceden y tasas en febrero

Los créditos personales de $40.000.000 para jubilados continúan vigentes en febrero de 2026 a través de distintos bancos, con condiciones y tasas que varían según la entidad y el perfil del solicitante.
Los créditos personales de $40.000.000 para jubilados se presentan en febrero como una de las principales herramientas de financiamiento para quienes necesitan afrontar gastos imprevistos, realizar compras importantes o concretar proyectos personales. Durante este mes, entidades como el Banco Nación, el Banco Provincia y el BBVA mantienen activas sus líneas destinadas a jubilados y pensionados.
Las condiciones de acceso varían según la entidad financiera, el ingreso mensual del solicitante, la edad y el lugar donde percibe sus haberes. En todos los casos, los trámites pueden realizarse de manera digital y el dinero se acredita en un plazo breve tras la aprobación.
Las propuestas contemplan montos que pueden alcanzar los $40.000.000 e incluso superar esa cifra en algunos bancos, con plazos de devolución que llegan hasta los 72 meses.
Banco Nación: montos altos y tasa intermedia
El Banco Nación ofrece créditos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad, con un tope máximo de hasta $100.000.000 y la posibilidad de solicitar $40.000.000 dentro de ese límite. El monto mínimo es de $10.000 y el destino es libre.
La relación cuota-ingreso no puede superar el 35%, y los plazos disponibles son de hasta 36 meses con e@descuento o hasta 72 meses con débito en cuenta. El sistema de amortización es francés, con cuotas fijas mensuales.
En cuanto a las tasas vigentes en febrero de 2026, la TNA es del 45%, la TEA del 55,59%, mientras que el CFT con TNA alcanza el 54,45% y el CFT con TEA el 70,32%. El trámite se realiza a través de la app BNA+ o el home banking.
Banco Provincia: tasa más elevada
El Banco Provincia mantiene su línea de créditos para jubilados sin límite de edad que cobren en la entidad, con un monto máximo de $50.000.000 y plazos de hasta 72 meses. La acreditación se concreta dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.
La TNA informada es del 98%, y como referencia, la cuota estimada es de $8.680,95 por cada $100.000 solicitados. El trámite se gestiona mediante el home banking o BIP Móvil, con validación de identidad a través del Token de seguridad.
Estas condiciones posicionan a la entidad con una tasa más elevada respecto de otras alternativas disponibles en el mercado.
BBVA: tope de $40 millones y tasa fija
El BBVA ofrece créditos personales de hasta $40.000.000 para jubilados de entre 18 y 74 años que cobren sus haberes en el banco. El plazo de devolución es de 6 a 60 meses y la tasa es fija durante toda la vigencia del crédito, publicó TN.
La relación cuota-ingreso permitida es de hasta el 30%, el ingreso mínimo requerido es de $308.200 y se exige una antigüedad laboral que varía entre 3 meses y 2 años, según el caso.
En cuanto a las tasas actuales, la TNA parte desde el 135% y la TEA desde el 259,42%. La cancelación anticipada no tiene penalidad luego de 180 días o cumplido el 25% del plazo; antes de ese período, se aplica un 4% más IVA.