Policiales Departamento Concordia

Vuelco en Ruta 18: una mujer que viajaba con sus mascotas fue hospitalizada

Un vuelco en Ruta 18 movilizó a personal policial y servicios de emergencia, luego de que una mujer perdiera el control de su vehículo y terminara en el cantero central. La conductora fue trasladada al hospital para su evaluación médica. Viajaba con sus mascotas.

17 de Febrero de 2026
La conductora habría perdido el control del auto.
La conductora habría perdido el control del auto. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Vuelco. Personal de Comisaría Colonia Yeruá acudió a la Ruta 18, a la altura del kilómetro 230, tras un llamado por un siniestro vial. Según se informó, por razones que se tratan de establecer, un vehículo Renault Kangoo que circulaba en sentido Este-Oeste habría perdido el control, produciéndose el vuelco y quedando el rodado en el cantero central.

La conductora viajaba acompañada por un perro y un gato que se encontraban en sus respectivas jaulas al momento del accidente. Tras el hecho, fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para su atención médica, quedando a la espera del parte oficial sobre el carácter de las lesiones.

Intervención policial y pericias

En el lugar trabajó personal de Comisaría Colonia Yeruá, que realizó las primeras actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

También intervino personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias de rigor con el objetivo de establecer con precisión cómo se produjo el vuelco.

Temas:

vuelco mascotas herida
