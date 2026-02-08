 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Volcó un acoplado con cítricos en la Ruta Nacional 18

8 de Febrero de 2026
Volcó el acoplado, no el camión.
Volcó el acoplado, no el camión. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Un acoplado que transportaba cítricos volcó sobre la Ruta Nacional 18 en el acceso Oeste de San Salvador, sin que se registraran lesionados. Momentáneamente el tránsito es asistido.

Se produjo el vuelco de un acoplado que transportaba cítricos en el acceso Oeste de San Salvador, sobre la Ruta Nacional 18, este domingo, a las 17:40.

 

Afortunadamente, el camión que remolcaba el acoplado no sufrió daños y no se registraron lesionados.

 

El incidente generó preocupación entre los conductores que circulaban por la zona, aunque la intervención de las autoridades permitió que la situación se mantuviera controlada.

Según informaron fuentes del tránsito, los trabajadores de la ruta asistieron momentáneamente la circulación para evitar el corte total y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Tránsito asistido y medidas de seguridad

Personal de seguridad vial y equipos de asistencia trabajan para despejar la ruta lo antes posible y minimizar las demoras para los vehículos que se dirigen hacia San Salvador y zonas aledañas.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al pasar por el lugar y seguir las indicaciones de tránsito hasta que la vía quede completamente habilitada.

Temas:

San Salvador vuelco camión acoplado Ruta Nacional 18
