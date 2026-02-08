Volcó un acoplado con cítricos en la Ruta Nacional 18

Se produjo el vuelco de un acoplado que transportaba cítricos en el acceso Oeste de San Salvador, sobre la Ruta Nacional 18, este domingo, a las 17:40.

Afortunadamente, el camión que remolcaba el acoplado no sufrió daños y no se registraron lesionados.

El incidente generó preocupación entre los conductores que circulaban por la zona, aunque la intervención de las autoridades permitió que la situación se mantuviera controlada.

Según informaron fuentes del tránsito, los trabajadores de la ruta asistieron momentáneamente la circulación para evitar el corte total y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Tránsito asistido y medidas de seguridad

Personal de seguridad vial y equipos de asistencia trabajan para despejar la ruta lo antes posible y minimizar las demoras para los vehículos que se dirigen hacia San Salvador y zonas aledañas.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones al pasar por el lugar y seguir las indicaciones de tránsito hasta que la vía quede completamente habilitada.