Mataron a un hombre de una patada a la salida de un boliche en Mar del Plata y quedó filmado

La policía detuvo a un joven de 18 años tras la golpiza que terminó con la muerte de un hombre identificado como Lucas Larroque, en Mar del Plata. Las imágenes muestran el brutal ataque y la patada mortal.
Tras el brutal asesinato de un hombre de 30 años a la salida de un boliche en Mar del Plata, se difundió un nuevo video grabado por testigos de la golpiza.
Las imágenes muestran el momento en el que la víctima, ya tirada en el piso y totalmente inconsciente, recibe una patada mortal en la cabeza por parte del acusado, un joven de 18 años que ya está detenido.
El ataque ocurrió este domingo a la madrugada, en la localidad de Batán, a la salida de un local bailable ubicado entre Colectora y calle 132.
Detención y medidas judiciales
La víctima, identificada como Lucas Nahuel Larroque, fue internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un traumatismo de cráneo severo. En las últimas horas se confirmó su fallecimiento.
Durante el incidente, personal de la comisaría octava detuvo al joven de 18 años, acusado de ser el autor del homicidio, y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial.
La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien tomará la declaración del imputado en las próximas horas.
Traslado de los imputados
Arévalo dispuso el traslado del acusado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, inicialmente bajo la acusación de tentativa de homicidio, que se recaratuló al constatarse la muerte de la víctima.
La mujer arrestada fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 bajo la acusación de resistencia a la autoridad, con intervención del fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale.