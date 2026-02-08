Violento asalto en Gualeguay: hubo un detenido y buscan a otro sospechoso tras allanamientos

Cinco procedimientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad tras un violento asalto ocurrido el 1 de febrero. La víctima fue sorprendida mientras dormía, atada de pies y manos y despojada de dinero y pertenencias. Hay un detenido y otro sospechoso con pedido de captura.
Un violento asalto ocurrido durante la madrugada del 1 de febrero en Gualeguay, en una vivienda ubicada en calle Coronel González, motivó una serie de
allanamientos en el marco de la investigación por el ilícito que tuvo como víctima una mujer mayor de edad.
Según se informó, dos desconocidos ingresaron a la vivienda y, tras reducir a la víctima cuando se encontraba sola y descansando en su domicilio, la ataron de pies y manos para luego sustraerle una importante suma de dinero y diversos elementos personales. Posteriormente, los asaltantes escaparon del lugar a bordo de un automóvil Citroën de color gris, propiedad de la damnificada.
Horas más tarde, el vehículo fue hallado por personal policial en calle 117, en la zona de chacras correspondiente a la jurisdicción Primera. A escasos metros del rodado, también se encontró la llave del automóvil, lo que permitió avanzar con las primeras hipótesis del caso.
A partir de tareas investigativas desarrolladas a lo largo de la semana y en coordinación con la fiscal interviniente, Dra. Elal, se concretaron cinco allanamientos y registros domiciliarios y vehiculares en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de los procedimientos, se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.
En ese marco, se procedió a la detención de un hombre mayor de edad, oriundo de Gualeguay, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia. Asimismo, se informó que permanece vigente un pedido de detención para otro hombre mayor de edad, quien estaría vinculado al hecho y es intensamente buscado.
La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente el ilícito y determinar el grado de participación de los involucrados.