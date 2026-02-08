Dos hermanos fueron asesinados a balazos tras discusión por una deuda de $230.000

Las víctimas, de 34 y 22 años, fueron atacadas a tiros en su vivienda durante una pelea por una deuda vinculada a la compra de electrodomésticos. Los presuntos autores del crimen continúan prófugos y hay un detenido por encubrimiento.
Dos hermanos fueron asesinados a balazos durante la noche del viernes 22 de enero, en un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Agustoni, en la ciudad bonaerense de Pilar. El hecho se produjo en el marco de una discusión por una deuda de poco más de 200 mil pesos relacionada con la compra de artículos electrónicos.
Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Posdeley, de 34 años, y Priscila Varky, de 22. Ambos compartían la misma madre. El hombre trabajaba hasta hacía poco tiempo en un reparto, mientras que la joven se desempeñaba en tareas de limpieza en el Hospital de Pilar y era madre de tres niños de 5, 3 y 1 año.
Según se reconstruyó, aquella noche los hermanos se encontraban en la casa materna, donde residía Priscila junto a su pareja y sus hijos. Jonathan había llegado de visita y se había quedado a cenar. La situación cambió abruptamente cuando arribó al domicilio una camioneta Toyota Hilux doble cabina con dos hombres a bordo, publicó Clarín.
Uno de ellos, identificado con el apellido Cantero, tocó el timbre y preguntó por Priscila. La joven salió al encuentro, ya que conocía al hombre, quien era vendedor de electrodomésticos en el barrio y ofrecía productos en cuotas. Tanto ella como su hermano le habían comprado con anterioridad.
El hombre llegó al lugar para reclamar una supuesta deuda de 230 mil pesos. Durante la tarde previa se habían intercambiado mensajes entre las partes, y la discusión continuó de manera presencial. Los hermanos sostenían que el dinero ya había sido abonado, mientras que el acreedor afirmaba no haber recibido el pago.
El cruce fue escalando hasta derivar en golpes. En ese contexto, el acompañante de Cantero extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar. Priscila recibió tres impactos de bala, dos en el pecho y uno en el brazo izquierdo. Jonathan intentó acercarse al agresor, pero también fue alcanzado por dos disparos en el tórax. Murió casi en el acto.
Toda la secuencia ocurrió a pocos metros de los hijos de Priscila y de otros menores que se encontraban en la vivienda. Ambos hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde se confirmó su fallecimiento.
Investigación en curso
Tras el ataque, los agresores escaparon en la camioneta, que posteriormente fue hallada en el domicilio de un joven de 27 años, quien quedó detenido por encubrimiento. Según la investigación, el vehículo habría sido dejado allí con la intención de hacerlo desaparecer y borrar pruebas.
El fiscal interviniente, Raúl Casal, solicitó la captura de los dos presuntos autores materiales del doble homicidio, quienes permanecen prófugos. Fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura fueron notificadas ante la posibilidad de que intenten abandonar el país.
Personal de la SubDDI de Pilar continúa con la búsqueda de los imputados y ya se realizaron allanamientos en distintos puntos, con el secuestro de teléfonos celulares que están siendo analizados.
El reclamo de la familia
Familiares de las víctimas aseguraron que el ataque fue premeditado. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, afirmó Gabriel, tío de los jóvenes, quien reclamó que todos los responsables sean detenidos y llevados ante la Justicia.
El hombre recordó a Jonathan como “un pibe querido en el barrio” y a Priscila como “una madre trabajadora que luchaba por sus hijos”. La familia aguarda avances en la causa para que el doble crimen no quede impune.