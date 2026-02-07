Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida en el río

Un cuerpo sin vida fue hallado flotando en el río, en el barrio porteño de Puerto Madero, cerca de Pierina Dealessi al 1500, Dique 2. Según fuentes oficiales, el hallazgo se produjo este sábado alrededor de las 11, cuando un corredor que transitaba por la zona alertó a la Policía de la Ciudad. La víctima, un hombre de tez morena, aparentemente mayor de edad, tendría un golpe en la cabeza.

El informe indicó que, después de recibir la alerta, personal de la Prefectura Naval Argentina intervino en el lugar para asegurar la zona y dar inicio a las tareas de custodia, informó Noticias Argentinas.

"Durante patrulla jurisdiccional en Dique N° 2, Puerto Madero, personal de Prefectura Buenos Aires a bordo de una moto de agua halló un cuerpo sin vida flotando en el espejo de agua", precisó un comunicado oficial.

Custodia del lugar y peritajes

El cadáver fue custodiado por más de una hora y media por los efectivos a bordo de tres lanchas gomones hasta la llegada de los peritos y la unidad de traslado a la morgue. La Prefectura trabajó en conjunto con la Policía de la Ciudad y la Unidad Criminalística para determinar las causas del deceso.

El caso fue derivado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, bajo la supervisión de la jueza María Galetti. La fiscalía a cargo de Andrea Capaldo también se encuentra abocada a la investigación del caso.

Investigación en curso

Por el momento, el caso sigue siendo un misterio, y las autoridades esperan que los estudios forenses puedan arrojar detalles clave sobre la causa del golpe en la cabeza y el tiempo exacto de la muerte