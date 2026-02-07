Anamá Ferreira habló del caso de la abogada en Brasil y generó polémica con una frase sobre la Selección Argentina

Anamá Ferreira fue invitada a un programa a hablar del caso de la abogada.

La empresaria y exmodelo brasileña Anamá Ferreira volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras su participación en la señal de noticias TN, donde fue invitada a debatir sobre la discriminación racial en la Argentina. Su intervención, que inicialmente apuntaba a condenar expresiones racistas, derivó en una declaración que generó fuerte repercusión en redes sociales.

Ferreira fue convocada para opinar sobre el caso de la abogada santiagueña Agostina Páez, denunciada por “injuria racial”. En ese contexto, la exmodelo reclamó una respuesta contundente frente a este tipo de conductas y sostuvo que debe haber consecuencias claras. “No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso”, expresó al referirse a la necesidad de una sanción ejemplar.

No obstante, el debate tomó un giro inesperado cuando Ferreira lanzó una afirmación que rápidamente se viralizó: “La Selección Argentina es la única que no tiene un negro”. La frase provocó sorpresa en el estudio y encendió la polémica en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron de manera inmediata.

La declaración reavivó un debate recurrente, especialmente en medios internacionales, que ya había cobrado fuerza durante el Mundial de Qatar. En distintas oportunidades, la composición racial del seleccionado argentino fue objeto de análisis y controversia, vinculando el tema con la historia social y demográfica del país.

Desde sectores de la sociedad argentina suele señalarse que la conformación del equipo nacional responde a la realidad poblacional y a los procesos históricos de inmigración, y no a políticas de exclusión racial. Este argumento volvió a aparecer con fuerza tras las palabras de Ferreira.

Reacciones en redes sociales

Las redes se convirtieron rápidamente en el principal escenario del debate. Mientras algunos usuarios coincidieron con la mirada de la empresaria y plantearon la necesidad de discutir la representación racial en el deporte, otros cuestionaron sus dichos y consideraron que la afirmación no refleja la complejidad de la identidad argentina.

Una vez más, una declaración mediática volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre inclusión, racismo y representación, un tema sensible que atraviesa al deporte y a la sociedad en general.