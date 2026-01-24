Imputaron por injuria racial a la abogada argentina detenida en Brasil

La Justicia brasileña imputó formalmente a la abogada argentina Agostina Páez, quien permanece detenida desde hace nueve días en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, acusada del delito de injuria racial, una figura penal que contempla sanciones severas y no habilita la excarcelación bajo fianza en el momento de la detención.

El hecho que originó la causa ocurrió el pasado lunes en un local gastronómico del barrio de Ipanema, donde, de acuerdo al reporte oficial y a testimonios incorporados al expediente, la mujer habría proferido expresiones de carácter racista contra un empleado del establecimiento.

La situación generó la reacción de otras personas presentes en el lugar, quienes increparon a la abogada por su conducta. Ante la escalada del conflicto, intervino la Policía Militar de Brasil, que procedió a trasladarla a una dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

Marco legal y consecuencias penales

Desde 2023, la legislación brasileña equiparó el delito de injuria racial al de racismo, lo que implica que se trata de un delito imprescriptible y no excarcelable. En este contexto, la imputación formal significa que el Poder Judicial consideró que existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia de juicio.

Según lo establece la normativa vigente en Brasil, la imputada podría enfrentar una pena de entre dos y cinco años de prisión, en función de los agravantes que logre acreditar la fiscalía durante el proceso judicial. Entre las pruebas analizadas se encontrarían registros de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos.

Asistencia consular y defensa

Desde el momento de la detención, el Consulado Argentino en Río de Janeiro brindó asistencia consular a la ciudadana, garantizando el seguimiento de su situación legal y su estado de salud. No obstante, las autoridades diplomáticas aclararon que no pueden intervenir en las decisiones del Poder Judicial brasileño.

En paralelo, la defensa de la abogada presentó un pedido de habeas corpus para que pudiera continuar el proceso en libertad o regresar a la Argentina. Sin embargo, debido a la calificación legal del delito y al endurecimiento de las leyes contra el racismo en Brasil, este tipo de solicitudes suelen ser rechazadas en las primeras instancias judiciales.