River debuta en el Torneo Apertura ante Barracas Central

River Plate pondrá primera en el Torneo Apertura 2026 este sábado cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, en el partido correspondiente a la fecha 1 de la Zona B. El encuentro se jugará desde las 17, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será transmitido en vivo por ESPN Premium, señal incluida en el Pack Fútbol.

El equipo de Marcelo Gallardo inicia un nuevo campeonato con la necesidad de cambiar la imagen que dejó en 2025, una temporada sin títulos y sin clasificación a la Copa Libertadores. Con un plantel renovado y varios refuerzos incorporados en el mercado de pases, River buscará arrancar con el pie derecho ante un rival que suele hacerse fuerte en su cancha y que viene de un año histórico.

Barracas Central llega a este debut entonado tras una muy buena campaña en la temporada pasada, en la que terminó bien posicionado en la Tabla Anual y consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez. El Guapo, dirigido por Alejandro Orfila, sufrió algunas bajas importantes pero mantiene una base competitiva con la que intentará complicar a uno de los candidatos del torneo.

Las probables formaciones

Gallardo aún no confirmó la formación titular, aunque River podría salir a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre.

En Barracas, la probable alineación incluiría a Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera.

El partido entre Barracas Central y River podrá verse en vivo por ESPN Premium y también vía streaming a través de las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol. El debut del Millonario y la ilusión del Guapo prometen uno de los cruces más atractivos de la primera jornada del Torneo Apertura 2026.