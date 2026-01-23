Independiente y Estudiantes empataron 1 a 1 en el debut del Torneo Apertura

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Independiente y Estudiantes empataron 1-1 en Avellaneda por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Luciano Cabral abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y Fabricio Pérez igualó a los pocos segundos del complemento. El Rojo terminó con un jugador menos.

23 de Enero de 2026
Independiente y Estudiantes empataron 1-1 en Avellaneda por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Luciano Cabral abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y Fabricio Pérez igualó a los pocos segundos del complemento. El Rojo terminó con un jugador menos.

Independiente y Estudiantes de La Plata empataron 1-1 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto local fue superior durante la primera etapa, pero un rápido gol en el inicio del segundo tiempo y la expulsión de Santiago Montiel condicionaron su rendimiento.

 

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros asumió el protagonismo desde el inicio, impulsado por el buen cierre de la pretemporada y el acompañamiento del público. A los tres minutos, Leonardo Godoy generó la primera situación clara, pero el arquero Fernando Muslera respondió con seguridad. Minutos más tarde, Santiago Montiel ejecutó un tiro libre que se fue desviado, publicó Infobae.

Estudiantes tuvo dificultades para generar juego en campo rival y apostó a la pelota parada. A los 18 minutos, Sebastián Valdez despejó un balón peligroso dentro del área chica tras un tiro de esquina. La respuesta del local llegó por las bandas, con una acción de Matías Abaldo que terminó en un remate rechazado por Muslera.

 

 

El gol y un inicio adverso del complemento

 

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse sin goles, Independiente encontró la apertura del marcador. A los 45 minutos, Godoy lanzó un saque de banda largo, Gabriel Ávalos bajó la pelota dentro del área y Luciano Cabral definió de primera para establecer el 1-0.

Tras el entretiempo, Estudiantes realizó una variante obligada: Fabricio Iacovich reemplazó a Muslera, quien había sufrido una molestia física. Sin embargo, el conjunto platense igualó de inmediato. A los 12 segundos del complemento, Fabricio Pérez capturó una pelota en el área y marcó el 1-1.

 

Instantes después, Godoy evitó el segundo gol visitante con un despeje sobre la línea. A los 48 minutos, Santiago Montiel reaccionó sin pelota ante una falta previa de Leandro González Pírez y el árbitro Nazareno Arasa le mostró la tarjeta roja directa.

 

Cambios y cierre del partido

 

Con un jugador menos, Independiente perdió claridad y debió reordenarse. Estudiantes apostó al repliegue y al contragolpe, con los ingresos de Edwin Cetré y Alexis Castro. Eric Meza tuvo una aproximación con un remate débil que no complicó al arquero.

Santiago Montiel fue expulsado al inicio del segundo tiempo
Santiago Montiel fue expulsado al inicio del segundo tiempo

Quinteros realizó varias modificaciones para refrescar al equipo, con los ingresos de Ignacio Malcorra, Walter Mazzantti, Lautaro Millán e Ignacio Pussetto. También ingresó Juan Fedorco en lugar del lesionado Kevin Lomónaco. Pese a los cambios, el marcador no se modificó y ambos equipos se repartieron puntos.

 

Independiente afrontó el Torneo Apertura como uno de sus principales objetivos de la temporada, junto a la Copa Argentina, luego de no haber clasificado a competencias internacionales. Estudiantes, en tanto, defendió el título del Clausura y tendrá participación en la Copa Libertadores, con un plantel que sumó refuerzos como Adolfo Gaich y Eros Mancuso, quienes permanecieron en el banco.

