Se registró un principio de incendio en un local gastronómico de Paraná

El hecho ocurrió en un comercio gastronómico ubicado sobre avenida Almafuerte. Trabajaron Bomberos Voluntarios, Zapadores y personal policial, sin que se registraran heridos.
Un principio de incendio se registró en la noche del viernes en un local comercial de la ciudad de Paraná, y fue controlado gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.
El hecho ocurrió en un comercio denominado Empapizza, ubicado en avenida Almafuerte al 1463, donde una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió tras ser alertada por un foco ígneo en el interior del local.
Al arribar al lugar, los bomberos trabajaron de manera conjunta con personal de Bomberos Zapadores y efectivos de la Comisaría Tercera, quienes colaboraron en las tareas necesarias para sofocar el incendio y evitar su propagación a sectores linderos.
Luego de controlar la situación, los equipos de emergencia realizaron tareas preventivas para asegurar la zona y descartar posibles riesgos, garantizando que no se produjeran reinicios del fuego ni daños adicionales.
El incendio fue contenido en su fase inicial y no se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el foco ígneo no fueron informadas y quedaron sujetas a las pericias correspondientes.