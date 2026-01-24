 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Intervención de bomberos  

Se registró un principio de incendio en un local gastronómico de Paraná

El hecho ocurrió en un comercio gastronómico ubicado sobre avenida Almafuerte. Trabajaron Bomberos Voluntarios, Zapadores y personal policial, sin que se registraran heridos.

24 de Enero de 2026
Bomberos intervinieron en el local de Avenida Almafuerte
Bomberos intervinieron en el local de Avenida Almafuerte Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

El hecho ocurrió en un comercio gastronómico ubicado sobre avenida Almafuerte. Trabajaron Bomberos Voluntarios, Zapadores y personal policial, sin que se registraran heridos.

Un principio de incendio se registró en la noche del viernes en un local comercial de la ciudad de Paraná, y fue controlado gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

 

El hecho ocurrió en un comercio denominado Empapizza, ubicado en avenida Almafuerte al 1463, donde una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió tras ser alertada por un foco ígneo en el interior del local.

 

Al arribar al lugar, los bomberos trabajaron de manera conjunta con personal de Bomberos Zapadores y efectivos de la Comisaría Tercera, quienes colaboraron en las tareas necesarias para sofocar el incendio y evitar su propagación a sectores linderos.

Foto: Bomberos Voluntarios Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

Luego de controlar la situación, los equipos de emergencia realizaron tareas preventivas para asegurar la zona y descartar posibles riesgos, garantizando que no se produjeran reinicios del fuego ni daños adicionales.

 

El incendio fue contenido en su fase inicial y no se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el foco ígneo no fueron informadas y quedaron sujetas a las pericias correspondientes.

 

 

Temas:

Incendio Paraná Empapizza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso