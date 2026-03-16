Emanuel Gainza destacó avances en la transformación digital en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La plataforma Mi Entre Ríos continúa ampliando servicios digitales para los ciudadanos. El secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza, explicó que el sistema permite realizar más de 40 trámites online y forma parte del proceso de transformación digital del Estado.
La plataforma Mi Entre Ríos se consolida como una de las principales herramientas de modernización del Estado provincial. Así lo explicó el secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza, durante una entrevista en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, donde detalló los avances en digitalización de trámites y los proyectos educativos vinculados a tecnología.
Según explicó el funcionario, el sistema ya está disponible para toda la ciudadanía y puede utilizarse desde distintos dispositivos. “Se puede descargar en cualquier dispositivo. La plataforma se llama Mi Entre Ríos, la pueden encontrar en la plataforma. También, a través del navegador web, ponen www.mientrerios.gob.ar y pueden entrar a la plataforma. Se ingresa con la misma validación del Gobierno nacional, es decir, de la cuenta de Mi Argentina o de ANSES. No tenes que hacer una cuenta nueva”, señaló.
La plataforma Mi Entre Ríos concentra actualmente más de 40 gestiones administrativas que antes requerían trámites presenciales. “Tenemos 42 trámites que se pueden hacer en la plataforma. Van desde que puedan descargar la boleta de ATER y pagar tus impuestos directamente ahí. También la boleta de Enersa, el Registro Civil, Partida de Nacimiento, Defunción o de Matrimonio podes solicitarlas 100% vía online”, precisó Gainza.
Más trámites digitales y menos burocracia
El funcionario remarcó que el objetivo es simplificar los procesos administrativos y reducir la burocracia estatal. En ese sentido, explicó que progresivamente se irán incorporando nuevos servicios al sistema digital.
“Cada vez vamos sumando más trámites que antes eran presenciales y en papel que te obligaban que vayas a un horario determinado o que te pidan documentación para el resto de la provincia”, indicó.
Gainza también destacó que la digitalización forma parte de una política pública impulsada por el gobierno provincial. “Hay un mandato muy claro del gobernador que es trabajar para cuidarle el tiempo a la gente y a la ciudadanía. En el siglo XXI y en el 2026, Entre Ríos tiene una deuda muy grande con respecto a la transformación digital”, expresó.
Además, subrayó que este proceso busca mejorar la transparencia y la eficiencia en la administración pública. “La prioridad es cuidarle el tiempo a la gente. Segundo, ver cómo hacemos un Estado más eficiente. Cada trámite que uno hace en Mi Entre Ríos de punta a punta te llega un correo que te dice ‘iniciaste tu trámite’, toda la documentación queda guardada en tu perfil y podes acceder a cualquiera de los trámites que hiciste”, afirmó.
Capacitación digital para docentes y estudiantes
Otro de los ejes que mencionó Gainza durante la entrevista fue la capacitación en habilidades digitales para docentes y estudiantes entrerrianos.
“Estamos capacitando en un programa muy fuerte que se llama ‘Enseñar Conectados’, que el gobernador lanzó el año pasado. Lo que queríamos hacer es que de manera virtual y 100% de forma asincrónica, hay 20 clases vinculadas a habilidades digitales básicas”, explicó.
El programa incluye contenidos que van desde herramientas digitales básicas hasta el uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo. “Vamos desde cómo crear una casilla de correo electrónico hasta cómo utilizar Chat GPT para poder planificar tu clase. Hoy hay 9.600 docentes que están realizando el curso y 3.500 los terminaron”, detalló.
Además, la provincia impulsa iniciativas para acercar la tecnología a los estudiantes. “Para los alumnos estamos trabajando en un programa que lanzamos el año pasado, que se llama ‘Entre Ríos aprende más’, donde en el Mirador TEC hay un domo inmersivo 360º. Después van al punto digital, donde ven la historia de Entre Ríos contada por Jujo y empiezan a hacer ejercicios de prompteo con la Inteligencia Artificial”, comentó.
Un contexto económico complejo
Finalmente, Gainza también se refirió al escenario económico actual y su impacto en la gestión pública. “Estamos viviendo en un contexto muy difícil en términos de recursos. El gobernador lo ha dicho muchas veces. Hoy tenemos menos dinero que en la pandemia y eso, de alguna manera, no avanzamos con la velocidad que quisiéramos avanzar en una agenda de un montón de cosas: obra pública, en querer mejorar en infraestructura”, manifestó.
No obstante, el funcionario sostuvo que el gobierno provincial continúa impulsando cambios estructurales. “Creo que tenemos un contexto complejo, pero estamos impulsando y el gobernador lo está liderando a este cambio con batallas y discusiones que hace un tiempo no se daban”, concluyó.