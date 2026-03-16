Esteban será sometido a una intervención quirúrgica en su pierna este martes

La intervención quirúrgica para Esteban, quien sufrió una grave descarga eléctrica hace más de una semana en la ciudad de Paraná, es la noticia que conmueve a la comunidad. Tras una recuperación milagrosa, el niño será operado en el hospital de niños San Roque para tratar las heridas más complicadas que le quedaron en la pierna.

Carlos Bogado, padre de Esteban, detalló el estado de salud de su hijo y los próximos pasos médicos. “Esteban se encuentra bien y se está recuperando favorablemente. Como estaba previsto para hoy, se llevaron a cabo los análisis del páncreas y los resultados fueron favorables. También se le hizo una ecografía y salió bien. También otra cosa que se le hizo a raíz de que no podía extender bien los dos bracitos, se procedió a realizarle un eco doppler de las venas, los cuales también arrojaron resultado positivo”, explicó Bogado, mostrando esperanzas en la evolución de Esteban.

La operación programada para este martes busca atender la herida más complicada en la pierna. “Para mañana, tal como estaba previsto, lo llevan a quirófano y va a trabajar el cirujano y el traumatólogo. Van a ver qué se le hace en la herida más complicada en la pierna”, afirmó el padre, mientras espera que la cirugía sea exitosa.

Evolución diaria y ánimo positivo

La evolución de Esteban es notable y genera esperanza en toda la familia. “Es notable la evolución día a día, los cambios que ha tenido al caminar, en la forma de hablar, de expresarse y tenemos la ansiedad de que recuerde hasta el día del hecho porque hasta el momento no se acuerda. Los recuerdos que están en su mente es hasta la noche anterior que tuvo un cumpleaños”, contó Bogado con emoción.

El padre reveló detalles del estado de salud del niño. Foto: Elonce.

El ánimo del niño también es muy positivo a pesar de la difícil situación. “Él está súper bien de ánimo, se ríe, hace chistes respecto a lo de mañana porque, en teoría, para hacerle un injerto en la pierna le van a sacar el tejido de la cola”, comentó entre risas el padre, mostrando la fortaleza del pequeño.

El proceso de recuperación dependerá de cómo salga la intervención quirúrgica. “Depende cómo salga la cirugía de mañana y qué tiempo demandará la recuperación de la misma”, añadió Carlos Bogado, consciente de que todavía queda un camino por recorrer.

Sin contacto con el padre César Schmidt

En medio de esta situación, surgió la mención del padre César Schmidt, quien no se ha comunicado con la familia. “Con respecto al padre César Schmidt, en ningún momento se comunicó con nosotros y tampoco he tenido novedad con respecto a esta persona”, aclaró Bogado, despejando dudas sobre la relación con el religioso.

La comunidad continúa acompañando a Esteban y su familia en este proceso de recuperación tras el accidente. La operación en el hospital San Roque será un paso fundamental para mejorar la calidad de vida del niño y ayudarlo a superar las secuelas de la descarga eléctrica que sufrió en Paraná.