Conmovedora recuperación: Esteban agradeció al vecino que lo salvó y contó sobre los sueños que tiene por cumplir

Esteban agradeció al vecino que lo salvó y contó sobre los sueños que tiene por cumplir

La historia de Esteban Bogado conmovió a todo un barrio de Paraná. El niño de 12 años continúa recuperándose tras haber sufrido una grave descarga eléctrica mientras intentaba recuperar una pelota que había caído dentro del patio de una vivienda. A una semana del dramático episodio, habló con Elonce d esde la habitación del hospital y, con una sonrisa que mezcla emoción y esperanza, agradeció al vecino que le salvó la vida y compartió los sueños que aún lo esperan.

Sentado en la cama del hospital, acompañado por su padre Carlos, Esteban transmitió una calma que contrasta con los momentos de angustia que vivió su familia. Su voz suena serena, pero cada palabra refleja la dimensión de lo que atravesó.

“Ando bien, gracias a Dios. Gracias a todos los que me mandaron fuerzas y oraciones. Lo que me pasó fue un verdadero milagro”, expresó el niño a Elonce, todavía conmovido por el apoyo que recibió de vecinos, amigos y personas que siguieron su historia.

Esteban agradeció al vecino que lo salvó y contó sobre los sueños que tiene por cumplir

Un recuerdo que se borró

Cuando le preguntaron por el momento del accidente, Esteban confesó que no recuerda lo sucedido. La descarga eléctrica fue tan intensa que borró por completo el instante del impacto. “Tengo un blanco, lo último que recuerdo es la noche anterior, que estuve en un cumpleaños. Después ya me desperté acá en el hospital”, relató.

Las marcas del accidente todavía permanecen en su cuerpo. En su mano izquierda conserva una ampolla en la palma y en el dedo índice, una huella visible de la descarga que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Aun así, el niño habla con una naturalidad que emociona a quienes lo escuchan.

Esteban está feliz y agradecido

“Él me salvó la vida”

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando recordó al vecino que intervino para ayudarlo. Esteban conoció a Lucas Dibenedetto recién después del accidente, cuando el hombre fue a visitarlo al hospital. Hasta ese momento, ni siquiera sabía quién era. “No lo conocía, nunca lo había visto. Recién acá en el hospital fue la primera vez que lo vi”, contó. Y con la sinceridad propia de un chico de 12 años agregó: “Él fue muy importante. Le di las gracias porque él fue el que me salvó, me hizo RCP y despuésla policía me trajo rápido hasta el hospital”.

Sueños que siguen intactos

Mientras se recupera, Esteban ya piensa en lo que vendrá después del hospital. Su mayor deseo es volver a su casa, reencontrarse con sus amigos del barrio y retomar sus actividades deportivas. “Tengo muchas ganas de volver a mi casa, al barrio y también al club”, dijo con entusiasmo. El niño practica karate en el Club Patronato y juega al fútbol en el Club Atlético Belgrano, donde se desempeña como defensor. “Juego de cuatro”, explicó con orgullo.

Como muchos chicos de su edad, tiene referentes claros en el fútbol mundial. “Mi ídolo es Messi, es un ejemplo en todo. También me gusta Cristiano”, contó. Pero cuando habla de su puesto dentro de la cancha, menciona a otro nombre con especial admiración. “En la posición de cuatro me gusta Montiel, el que hizo el gol en la final del Mundial”, señaló.

Su amor por el fútbol también tiene colores definidos. “Mi corazón es de Patronato, pero también me gusta River”, dijo entre risas. Y cuando le preguntaron qué le gustaría ser cuando sea grande, la respuesta llegó cargada de ilusión. “Mi sueño es jugar profesionalmente en Patronato, en River y después en la Selección Argentina”, afirmó.

Esteban se recupera a pasos agigantados

La emoción del padre

A su lado, su padre Carlos escucha cada palabra con los ojos llenos de emoción. Para él, ver a su hijo hablar, sonreír y proyectar el futuro es una recompensa enorme después de días de angustia. “Escucharlo así es una satisfacción enorme. Día a día nos va sorprendiendo con su evolución”, expresó.

Sin embargo, también remarcó que el proceso de recuperación será lento y que deberán transitarlo con paciencia. “Somos conscientes de que la recuperación va a ser lenta. Tenemos que ir despacio, aunque la ansiedad de todos sea enorme”, explicó.

Para la familia, el hecho de que Esteban haya superado el momento más crítico es una bendición. “Gracias a Dios hoy podemos contar esta historia. Dentro de un tiempo va a ser solo una anécdota y lo vamos a volver a ver en la cancha, en la escuela, haciendo su vida normal”, sostuvo.

Una comunidad que acompañó

La familia Bogado recibió una enorme muestra de apoyo durante la semana más difícil de sus vidas. Carlos explicó que, aunque su familia directa es pequeña, el acompañamiento que recibieron fue inmenso. “Somos una familia chica, pero la familia de afuera fue enorme. El apoyo de la comunidad fue impresionante”, relató.

Vecinos, amigos y conocidos se acercaron para ayudar, acompañar y brindar palabras de aliento durante los días más duros. “Fue una semana muy difícil. Hubo mucha angustia y ansiedad, pero siempre sentimos el acompañamiento de la gente”, recordó.

“Sentimos paz y mucho amor”

El padre del niño también destacó el trabajo del equipo médico del hospital, al que calificó como fundamental en la recuperación de Esteban. “Cuando supimos que había salido del cuadro más grave sentimos una paz enorme”, contó.

Desde entonces, la familia permanece prácticamente todo el tiempo junto al niño.“No te cansas de estar al lado de él. Las horas pasan y ni te das cuenta”, expresó.

También valoró la atención recibida en el hospital.

“La atención de los médicos, de los enfermeros, el cariño que te brindan… todo hace que cualquier cansancio desaparezca”, dijo. Según explicó, el tratamiento involucra a múltiples profesionales que trabajan de manera conjunta.“Es un equipo interdisciplinario: psicólogos, traumatólogos, kinesiólogos… todos han trabajado de una manera excelente”, remarcó.

Un agradecimiento que emociona

Antes de terminar la charla, Esteban quiso dejar un mensaje de gratitud para quienes lo ayudaron. “Agradezco a Dios, al hospital que me atendió muy bien, a Lucas que fue el que me salvó y a la policía que me trajo”, expresó.

Cada día que pasa lo acerca un poco más al momento que todos esperan: el día en que pueda volver a su casa, abrazar a sus amigos y regresar a la cancha. Porque, como dijo él mismo con una sonrisa que ilumina la habitación del hospital, todavía tiene muchos sueños por cumplir.

Sobre el accidente

El hecho ocurrió cerca del mediodía del 7 de marzo en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid, en Paraná. Según relataron vecinos, Esteban jugaba a la pelota con otros chicos cuando el balón cayó dentro del patio de una casa con un alto tapial y un portón metálico. Al no obtener respuesta cuando tocó timbre, el niño intentó trepar para recuperarla y fue en ese momento cuando recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó atrapado contra la estructura metálica.

Vecinos que presenciaron la escena contaron que permaneció más de un minuto en contacto con el portón electrificado, lo que generó momentos de gran desesperación. Incluso, una de las personas que intentó ayudarlo también recibió una descarga. Finalmente, otro vecino logró apartarlo utilizando un palo, lo que permitió cortar el contacto con el metal. Tras el aviso a la Policía y a los servicios de emergencia, el niño fue trasladado de urgencia al hospital materno infantil San Roque, donde quedó internado y comenzó su proceso de recuperación.