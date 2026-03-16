Asamblea Vecinalista en Paraná: vecinos plantearon reclamos por transporte, arroyos y humo del volcadero

La Asamblea Vecinalista en Paraná reunió a vecinos preocupados por diferentes problemáticas que afectan la vida cotidiana en distintos barrios de la ciudad. Entre los temas principales se destacaron el funcionamiento del transporte público, los incendios en el volcadero cercano al barrio San Martín y la situación de los arroyos y sus cuencas.

La reunión permitió que los ciudadanos expresaran sus inquietudes y buscaran respuestas de parte de las autoridades.

Clelia Zapata, integrante de la organización vecinal, destacó a Elonce la participación ciudadana durante el encuentro. “Es gratificante ver que hay un interés del ciudadano por los temas que le toca en sus barrios. Acuden a la asamblea. Hoy tratamos y profundizamos en múltiples problemáticas. El vecino viene aquí a encontrar ayuda, contención y solución”.

Reclamos por humo del volcadero

En el encuentro también se abordó el impacto de las quemas en el volcadero, que genera preocupación entre los vecinos de distintos barrios. Según explicaron, el humo afecta a zonas como Antártida Argentina, San Martín y San Agustín.

“Es insano para la población, no lo soportan más y le piden al municipio que intervenga en el control de la basura y también en el volcadero, que no lo dejen sin tratar”, expresó Zapata.

Transporte público y reclamos por recorridos

Otro de los puntos centrales fue el transporte público. Vecinos de distintos barrios presentaron notas solicitando cambios en los recorridos de colectivos y la restitución de algunas líneas.

“Han llegado numerosas notas que las recepcionamos nosotros y vamos a hacer la presentación. Una de las más solicitadas, con muchas firmas de vecinos, es que se retome la línea 16, la línea 10 y la línea 11”, indicaron.

También señalaron problemas en los tiempos de viaje y en la distancia entre paradas, lo que genera situaciones de inseguridad en algunos sectores.

El rol de los comités de cuenca y la gestión del agua

Durante la Asamblea Vecinalista también se abordó la situación de los arroyos que atraviesan Paraná. En ese marco participó la funcionaria provincial Pamela María, coordinadora de Corufa (Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua), quien explicó el funcionamiento de los comités de cuenca y el marco legal existente en Entre Ríos.

“Me acerqué a pedido de la asamblea para explicar la figura de los consorcios y los comités de cuenca, que son una herramienta en la gestión hidroambiental que viene a descentralizar la gestión y en donde se le da participación a los ciudadanos”, comentó.

La Asamblea Vecinalista abordó temas relacionados al medioambiente y cauce de arroyos de Paraná

La funcionaria recordó además que la provincia cuenta con normativa vigente desde hace décadas para la gestión del agua. “En nuestra, tenemos la ley provincial la ley 9172 de agua cuya autoridad aplicación es el Corufa”, señaló.

Finalmente, remarcó la importancia de la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales. “Es muy importante, a mi entender, que la gestión hidroambiental no quede solamente en manos del Estado. La hacemos entre todos: todos somos responsables”.