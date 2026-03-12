 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Colectivos urbanos: usuarios consideran “bueno” el servicio de transporte

La empresa San José cumplió tres meses a cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. En ese marco, usuarios realizaron un balance de la prestación del servicio, que en las últimas semanas tuvo cambio de recorridos en algunas líneas.

12 de Marzo de 2026
REDACCIÓN ELONCE

La empresa San José cumplió tres meses a cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. En ese marco, usuarios realizaron un balance de la prestación del servicio, que en las últimas semanas tuvo cambio de recorridos en algunas líneas.

 

Una mujer que toma la Línea D, opinó ante Elonce que “el servicio está muy bien, las frecuencias bien. Ahora esperé cinco minutos, pero no tomo tanto colectivo”.

 

 

Otra usuaria, de la Línea H, expresó: “Lo que han cambiado mucho son las paradas, que antes eran más accesibles, con lo moderno viene lo nuevo. No me afecta mucho, salvo que llueva. Por ahora las esperas van acorde al horario que dicen. Hoy esperé 15 minutos más o menos”.

 

Una mujer que toma la Línea G, expresó que “generalmente camino y soy usuaria a veces. El servicio está bien. Lo único es que son muy altos los colectivos, los escalones para subir y creo que es un problema que tenemos todos”.

 

 

“Usamos dos veces a la semana el colectivo. En el horario que lo usamos pasa bastante bien, fuera de eso no cumplen mucho”, opinó una usuaria de la Línea H.

 

Finalmente, una mujer que toma la Línea P, expresó: “Es una vergüenza lo que se hizo con las líneas de colectivo. La línea que tomo va hasta la plaza de los Bomberos y no pasa más por calle 25 de Mayo. Si uno tiene que venir al centro no pasa por Casa de Gobierno y demás. Venían hasta el centro y ahora no. La línea P pasa cada una hora exacta y andan dos colectivos nada más”. Elonce.com

 

Temas:

transporte transporte urbano recorridos colectivos Paraná
