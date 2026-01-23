Con música, artesanos y gastronomía se celebra un festival popular en Bajada Grande

REDACCIÓN ELONCE
Se trata de una de las actividades de la agenda de la temporada estival de la Municipalidad de Paraná. Destacan que la ciudad "nunca tuvo tantos eventos como este verano" y la importancia de los festivales populares en el territorio.
Este viernes se lleva a cabo un Festival Popular en los miradores de Bajada Grande, con un gran marco de público conformado por vecinos y habitantes de la capital entrerriana que se acercaron a disfrutar una noche con música local y gastronomía.
Durante la velada se hicieron presentes funcionarios municipales, quienes dialogaron con Elonce y celebraron este tipo de iniciativas convocantes. En esta línea, el viceintendente de Paraná, David Cáceres, expresó su agradecimiento al Jefe de Gabinete y al Secretario de Cultura del municipio porque “Paraná nunca tuvo tantas actividades como este verano” y destacó que “es un esfuerzo enorme del equipo porque son los mismos trabajadores municipales que llevan la logística y la planificación”.
Además, enumeró eventos anteriores como Música en el Anfiteatro, peñas, el Premate en otras localidades, Música Bajo las Estrellas y la venidera Fiesta de la Playa este fin de semana, además de los festivales populares.
La idea, explicó Cáceres, es que los emprendedores, los artesanos y los gastronómicos “sean de la zona”. “Que puedan quedarse aquí en su zona, en sus barrios y poder ofrecer sus productos y servicios, también darle la posibilidad a nuestros músicos y bailarines locales”, agregó.
Cabe mencionar que en el patio gastronómico hay propuestas variadas que incluyen empanadas a $1.000.
Durante la velada se presentó la obra teatral "Las aventuras del Capitán Pierre Zubiet", del grupo Patatas Patas, y las bandas Origen, Los Hermanos Corradini, La Montrull, La Red Bull y Sofi Drei. Además, en este marco se realiza el concurso de Precebadores de Mate, palpitando la 35° Fiesta Nacional del Mate, donde se entregarán premios que incluyen viajes a destinos como Río de Janeiro y Bariloche.
Asimismo, el viceintendente enfatizó: “Estamos muy contentos de que haya tanta gente, no solo paranaense sino que encontramos a muchos visitantes de otras localidades y de otras provincias. Vengan a vivir y disfrutar Paraná que cada vez está más linda”.
Por su parte, el Jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó: “Hay mucho trabajo atrás de la organización de todos los eventos y de la agenda, hay mucha planificación. La idea es que los paranaenses en enero y en febrero tengamos muchas actividades para hacer”.
Y aseguró: “Hoy tenemos una playa hermosa, enorme, que la disfruta todo Paraná y también mucha gente de otros lados. Mucha gente viene a la playa de Paraná y eso es algo que hemos ganado y logrado los paranaenses con mucho esfuerzo”.
Acerca de la Fiesta Nacional del Mate, el 6 y 7 de febrero, Halle sostuvo: “Cuando terminamos la fiesta anterior volvimos a trabajar en esta edición, no se detuvo el trabajo porque exige mucha organización”. En este sentido recordó que aún hay entradas preferenciales disponibles para ver a los artistas. Las mismas pueden adquirirse a través de entradauno.com
Entre las propuestas de este año están Lali, Los Nocheros, Los Caballeros de la Quema y Rombai. Además, más de cien artistas locales estarán en escena. “Eso es muy importante porque es lo que nos dice la intendenta siempre, elevar en el escenario Luis Pacha Rodríguez a los artistas locales, mostrar la cultura nuestra y todo lo que puede dar Paraná y la región”, remarcó Halle.
“Es un orgullo como paranaenses porque estamos tenemos artistas a la altura”, sumó.
Halle recordó que en la edición anterior de la fiesta hubo 60.000 personas el primer día y 90.000 el segundo. “Esperamos concurrencia similar”, auguró.
Por último, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, sostuvo: “Este vínculo de artistas, como el artesano, los emprendedores con una impronta y una estética de primera, fue un proceso que se fue dando con todas las áreas de la municipalidad”. Además, reforzó la importancia de quienes emprenden desde su barrio.
Asimismo, se refirió a los números musicales: “Artistas nuestros en un escenario que merecen y en esta comunidad que realmente fue la que priorizó y sugirió tanto a los emprendedores como a los artistas. Se prioriza a las bandas de acá, desde el corazón de Bajada”, señaló.