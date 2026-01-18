Abogada argentina denunciada por racismo en Brasil dijo que fue provocada y denunció amenazas

Agostina Páez, la abogada e influencer argentina que quedó involucrada en un escándalo por gestos racistas en un bar de Río de Janeiro, habló públicamente y se mostró arrepentida por lo ocurrido. La joven, oriunda de Santiago del Estero, permanece retenida en Brasil por disposición de la Justicia local, mientras avanza la investigación por una denuncia de discriminación.

El caso tomó notoriedad tras la viralización de un video en el que se la observa realizando gestos considerados ofensivos hacia empleados de un local nocturno. A raíz de esa situación, Páez quedó bajo la mira judicial y se le impusieron medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país.

En diálogo con el medio santiagueño El Liberal, la joven relató cómo se inició el conflicto. Según explicó, ella y sus amigas habían salido a un boliche y abonaron tanto la entrada como las consumiciones. “Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes con los horarios”, afirmó.

Páez señaló que, pese a rechazar las acusaciones, terminaron pagando nuevamente. “Empezamos a decirles que nos estaban robando, pero de todos modos pagamos”, indicó. Luego, aseguró que la situación se agravó por actitudes que consideró provocadoras por parte del personal del lugar. “Se nos reían en la cara, nos siguieron por las escaleras, se tocaban los genitales y se burlaban”, sostuvo.

En ese contexto, reconoció haber reaccionado de manera inapropiada. “Yo hago ese gesto, pero no los llegaba a ver a ellos. Era más para mis amigas. No sabía que me estaban grabando. Fue la peor reacción y estoy muy arrepentida”, expresó. No obstante, insistió en que su conducta “no debería haber sido esa”, más allá de las provocaciones que, según dijo, sufrió.

Agostina Páez (foto archivo)

Actualmente, la abogada permanece en Brasil a la espera de definiciones judiciales. “Estoy encerrada en un departamento porque en todos los medios brasileños está mi cara y mi nombre”, manifestó. Además, denunció que recibe amenazas constantes, motivo por el cual decidió cerrar sus cuentas en redes sociales. “Estoy muerta de miedo”, afirmó.

Respecto a su situación legal, explicó que fue advertida de que no puede abandonar el país. “Me dijeron que si intentaba subir a un avión iba a ir presa. Por ahora voy a transitar este proceso en libertad, pero no puedo salir del país y la semana próxima me van a colocar una tobillera electrónica”, detalló.

La causa continúa en investigación por parte de la Justicia brasileña, mientras se analizan las imágenes registradas por cámaras de seguridad y los testimonios incorporados al expediente.