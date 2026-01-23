Encontraron muerto a un interno de la Unidad Penal de Gualeguaychú

Un interno de 27 años fue hallado sin vida este viernes en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú. La Fiscalía tomó intervención y, aunque las primeras hipótesis indicaron una muerte natural, se ordenaron medidas para determinar las causas del fallecimiento.
Un interno de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú fue encontrado muerto este viernes por la mañana, cuando personal penitenciario se disponía a entregarle la medicación correspondiente debido a que padecía epilepsia y se encontraba bajo tratamiento por esa patología. El hecho generó la intervención inmediata de la Justicia, que inició actuaciones para esclarecer lo ocurrido.
Según se informó, el joven se encontraba alojado en una celda compartida. Su compañero manifestó que estaba durmiendo y que no advirtió el fallecimiento del otro interno hasta que fue alertado por el personal del establecimiento penitenciario.
El fiscal de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez, tomó intervención en el caso y, si bien las primeras informaciones apuntaron a una muerte de origen natural, ordenó una serie de medidas investigativas para confirmar las circunstancias del deceso, publicó Radio Máxima.
Identidad del interno y situación procesal
El interno fallecido fue identificado como Dante Oroño, de 27 años. Se encontraba detenido en carácter de procesado y había sido trasladado a la Unidad Penal 9 desde Paraná el 24 de diciembre pasado, imputado por el delito de robo agravado.
La medida de alojamiento en la unidad carcelaria de Gualeguaychú estaba prevista hasta el 16 de febrero. Oroño registraba antecedentes penales y había cumplido condena con anterioridad en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Antecedentes del caso
A fines del año pasado, Oroño había protagonizado un violento episodio en Paraná, cuando atacó a un vendedor de choripanes y a otra persona que se encontraba en el lugar. Posteriormente, se conoció que el joven había violado una prisión domiciliaria para salir a buscar comida.
De acuerdo a lo que se expuso en la audiencia judicial, Oroño vivía con su pareja en un contexto de extrema vulnerabilidad social. En ese hecho, un amigo que lo acompañaba fue hallado con hortalizas y un trozo de carne que habría obtenido de un contenedor de residuos.
En aquel momento, el defensor público Sebastián Ludi acordó con la fiscal de Paraná, Paola Farinó, la medida de 50 días de detención en la Unidad Penal 9 por el delito de robo agravado.
Durante la investigación, la fiscalía había señalado que Oroño tenía otras causas en trámite por hurtos y robos, vivía en situación de calle y atravesaba problemas de salud mental. También se indicó que había tenido intentos de suicidio previos.
La causa por su fallecimiento continuó en trámite y se aguardaron los resultados de las medidas dispuestas para determinar con precisión las causas de la muerte.