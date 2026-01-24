Fin de semana con calor intenso y nubosidad variable: la máxima llegará a los 36º

Se mantiene alerta amarilla para Entre Ríos por temperaturas extremas. El pronóstico anticipa para este fin de semana condiciones de calor intenso, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla para Entre Ríos y otras provincias por temperaturas extremas con máximas que podrían alcanzar los 36 grados.
El pronóstico indica que el fin de semana se presentaría con temperaturas elevadas y condiciones de nubosidad variable. Según los datos oficiales actualizados durante la mañana de este sábado, se esperaba un escenario típico de verano, con calor intenso y sin probabilidad de precipitaciones.
En la ciudad de Paraná durante la mañana del sábado, la temperatura alcanza los 23,2 grados, con cielo algo nublado. La humedad se ubica en el 65 por ciento, la presión atmosférica en 1003,8 hectopascales y el viento sopla desde el noreste a una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora. La visibilidad fue de 15 kilómetros.
Para el resto de la jornada, el pronóstico señaló que las condiciones se mantendrían estables. Por la tarde, el cielo se presentaría parcialmente nublado, mientras que hacia la noche continuaría con nubosidad parcial. La temperatura mínima prevista para este sábado fue de 22 grados y la máxima alcanzaría los 36 grados.
Perspectivas para el domingo
De acuerdo al informe extendido, el domingo mantendría características similares. La temperatura mínima sería de 24 grados y la máxima volvería a situarse en torno a los 36 grados, consolidando un fin de semana marcado por el calor intenso.
Las autoridades recomendaron extremar las medidas de cuidado ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.
Para lo que resta de la provincia de Entre Ríos, en los departamentos La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay, el pronóstico indicó una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 36, con cielo parcialmente nublado durante la jornada del sábado en la capital provincial y zonas cercanas.
En los departamentos Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, se esperaron valores similares en las temperaturas mínimas, con 23 grados, mientras que las máximas alcanzarían los 35 grados. En estas localidades, el cielo se mantendría algo nublado a lo largo del día.
Por su parte, en los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy, se anunciaron mínimas de 23 grados y máximas de 35 grados, con condiciones de cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.