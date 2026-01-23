Recuperaron la camioneta robada a argentinos en Brasil: ya tenía colocada una patente brasilera

Un grupo de misioneros que vacacionaba en Brasil, permaneció varado y preocupado durante dos días luego de sufrir el robo de su camioneta Toyota Hilux blanca en la tarde del último miércoles, cuando disfrutaban de la playa de Praia Brava. Según las primeras averiguaciones, los delincuentes habrían accedido al rodado utilizando inhibidores. La preocupación de los turistas fue aún mayor no sólo por el robo de su vehículo, sino porque dentro de la Hilux estaban todas sus documentaciones y dinero.

En ese marco, en la tarde de este viernes, luego de una intensa búsqueda por parte de la Policía del país vecino, la camioneta fue hallada en la zona de Porto Belo y con todos los documentos personales de los turistas. De acuerdo al testimonio del damnificado, la camioneta estaba siendo conducida por un individuo que manejaba bajo los efectos del alcohol y fue interceptado durante un control policial.

Los ladrones habían cambiado la patente por una brasilera y habían retirado varios accesorios de la camioneta. “Me dijeron que a partir de lunes o martes vaya a buscarla. Y ahí ya nos volvemos, apenas tenemos la camioneta, nos volvemos”, contó Iván Vargas, uno de los damnificados.

“Estamos todos felices, llorando en la felicidad", destacó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

Vargas repasó en Radioactiva 100.7 el mal momento que padeció junto a su pareja, hermana y cuñado desde hace más de dos días. “Nosotros el día 21 salimos a las 1 de la tarde más o menos de la posada de Ingleses, fuimos a recorrer playas para pasar un día diferente. Hasta que llegamos a Praia Brava y dijimos de parar para conocer”, comenzó relatando Iván.

En esa línea, contó que “estuvimos aproximadamente una hora y media en la playa. Yo sentí algo, una sensación medio rara y les dije, ‘vamos a Ingleses nomás, al departamento’. Cuando salimos tipo 4 de la tarde, ya no estaba la camioneta”.

Ante tal preocupación, el posadeño mencionó que comenzó a buscar por todos lados, pero que no la encontró. “Llegué al lugar donde la estacioné, tenía puntos de referencia porque había justamente una heladería ahí y no la encontré”, lamentó

Algo que llamó su atención es la facilidad con la cual le sustrajeron su rodado, ya que además de ser un vehículo grande, “la camioneta tenía alarma y el cierre descentralizado es automático”.

Sin embargo, a pesar de tener todas los medios de seguridad, la camioneta habría sido robada sin forzar ni levantar sospechas a los transeúntes. Esto se debe a que en la zona los delincuentes operan con inhibidores y es una cuestión que conocen las fuerzas de seguridad del vecino país. “Los policías me comentaron que con los inhibidores te abren la camioneta y te la llevan”, remarcó, añadiendo que “nadie vio nada, ni la seguridad, ni la gente que estaba ahí”.

En tanto, lo siguiente que hicieron fue rápidamente tomar contacto con la Policía Militar de Brasil con la ayuda de otros argentinos que vacacionan en las playas. “Había muchas familias argentinas que nos pudieron ayudar”, contó Iván, agregando que como la señal en esos lugares es mala, “a través de seguridad pudimos llamar a la policía”.

En ese contexto, explicó que pudo hacer la denuncia pero que sin ayuda de amigos, su estadía sería aún más complicada. “Cuando me hicieron la denuncia, la Policía Militar se fue. Por suerte estaba un amigo que nos buscó. Nosotros estábamos básicamente incomunicados y sin plata, porque teníamos todas las documentaciones en la camioneta”.