Otro argentino sufrió el robo de su camioneta en Brasil: “No tenemos plata ni documentos”

Un nuevo episodio de inseguridad afectó a turistas argentinos que habían elegido Brasil como destino para sus vacaciones. El hecho ocurrió en una playa del norte de Florianópolis, donde delincuentes robaron una camioneta perteneciente a cuatro veraneantes oriundos de Posadas que se encontraban disfrutando de una jornada de descanso.

El damnificado fue Iván Vargas, quien había viajado junto a otra pareja amiga. Según relató, el grupo había llegado a Brasil el 15 de enero y se encontraba alojado en la zona de Ingleses. El martes 21 decidieron recorrer distintas playas y, cerca del mediodía, se dirigieron a Praia Brava, una de las más concurridas del sector.

El momento del robo

Vargas explicó que arribaron al lugar alrededor de las 14.30 y estacionaron la camioneta en un espacio público habilitado, ubicado antes del ingreso principal a la playa. Indicó que en el sector había una gran cantidad de vehículos, en su mayoría con patente argentina, y que el lugar contaba con cuidadores, dio cuenta Misiones Online.

Tras permanecer entre una hora y una hora y media en la playa, regresaron al sitio donde habían dejado el vehículo. “Cuando vuelvo al lugar donde estaba la camioneta ya no estaba. Busqué por todos lados, por las dudas me confundí de lugar, pero ya no estaba más”, relató el posadeño, quien reconoció que en ese momento comenzó la desesperación.

El turista señaló que intentó localizar al cuidador del estacionamiento, pero no se encontraba en el lugar. También recordó que había personas alrededor del vehículo cuando lo dejó estacionado, aunque nunca imaginó que podía ocurrir un robo de esas características.

Documentación y pertenencias sustraídas

La situación se agravó al confirmar que dentro de la camioneta se encontraban documentos personales, dinero y pertenencias de los cuatro integrantes del grupo. “Teníamos todas las documentaciones, los DNI de nosotros cuatro, plata y la documentación del vehículo”, enumeró Vargas.

Tras el robo, pidieron ayuda en comercios cercanos y lograron comunicarse con personal de seguridad de condominios y hoteles de la zona, quienes dieron aviso a la policía. La denuncia fue realizada inicialmente en un móvil policial y luego ampliada en dependencias de Canasvieiras, con intervención de la policía militar y federal.

A más de 24 horas del hecho, Vargas indicó que no había novedades sobre el paradero del vehículo y que continuaban a la espera de avances en la investigación.

Trámites y antecedentes

Mientras tanto, el grupo permanecía alojado en la zona de Ingleses, afrontando gastos no previstos y gestionando la documentación necesaria para regresar a la Argentina. Según detalló, debían concurrir al consulado argentino para avanzar con la emisión de pasaportes provisorios.

El hecho no fue aislado. Semanas atrás se había registrado un robo similar en la misma zona, cuando otra familia argentina sufrió la sustracción de su camioneta en un estacionamiento de Praia Brava, sin que hasta el momento se lograran resultados positivos en la investigación.

La camioneta robada fue una Toyota Hilux 2017 SRB, color blanca, con lona, calcomanías identificatorias y el paragolpe delantero levemente caído, dominio AC209NU. De acuerdo a la información recabada, la camioneta robada en este hecho presentaba características muy similares a la sustraída semanas atrás a otra familia argentina en la misma zona de Praia Brava. En ambos casos se trató de camionetas de gran porte, de color claro y utilizadas por turistas, lo que reforzó la preocupación entre los visitantes argentinos y la hipótesis de una modalidad delictiva reiterada.