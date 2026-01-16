Robaron camioneta a argentinos en Florianópolis: le clonaron la llave y los extorsionaron

Playa de Florianópolis

Una familia argentina atravesó días de extrema angustia tras el robo de su camioneta durante unas vacaciones en Florianópolis, Brasil. El hecho ocurrió el jueves 8, cuando el vehículo fue sustraído de un estacionamiento céntrico mediante un sofisticado sistema de clonación de llaves. Tras la denuncia y una intensa búsqueda, la policía brasileña logró recuperar el rodado intacto y detener a uno de los involucrados.

El damnificado fue Alberto Blanco, oriundo de Leandro N. Alem, Misiones, quien relató que el robo se produjo a plena luz del día en la zona de Praia Brava. Sin embargo, la ausencia del vehículo fue advertida recién al atardecer, cuando la familia regresó de la playa. “Yo me doy cuenta cuando subimos de la playa, que llegamos al estacionamiento a las 18 horas. Fue un momento muy desesperante, pasamos nerviosismo, es difícil de describir con palabras”, expresó.

Según explicó, el lugar estaba prácticamente desierto al momento de advertir el faltante. “No había nadie en el lugar, no había nadie alrededor, sólo edificios. Empecé a caminar hasta que llegué a un local comercial donde una señora me atendió y fue la que llamó a la policía”, relató el hombre, aún conmocionado por la situación.

Un método silencioso y sofisticado

Con el avance de la investigación, Alberto pudo acceder a imágenes de cámaras de seguridad de la zona. Allí quedó en evidencia que los delincuentes no forzaron cerraduras ni rompieron vidrios. El robo se concretó mediante un moderno sistema de decodificación de llaves electrónicas, una modalidad que viene siendo utilizada por bandas organizadas.

“Justamente la policía de Florianópolis me explicó cómo es el sistema. Tienen un decodificador que, además del inhibidor, lee el código de la llave. Es como un celular de color rojo y al lado una llave similar a la de una camioneta. Una vez que lee el código, queda accionado como si tuviese un duplicado”, explicó Blanco.

La situación se tornó aún más delicada al confirmarse que dentro del vehículo se encontraban pertenencias personales, dinero en efectivo y toda la documentación familiar. A esto se sumó un dato clave: por un descuido administrativo, la póliza de seguro contratada sólo cubría daños a terceros y no contemplaba el robo total.

Llamadas extorsivas y falsas pistas

Mientras avanzaba la búsqueda del vehículo, la familia comenzó a recibir llamadas y mensajes de personas que intentaron aprovecharse de la situación. Según contó Alberto, los contactos comenzaron luego de que el caso tomara repercusión pública.

“Aprovechan la situación para tratar de estafar. Tuve muchas llamadas y mensajes preguntando si quería recuperar la camioneta por tanta plata, que la querían prender fuego. Me mandaban fotos de otras camionetas parecidas”, relató. El damnificado aseguró que no accedió a ninguna de las exigencias y que en todo momento mantuvo contacto con las autoridades, dio cuenta MisionesOnline.

Hallazgo y un detenido

Finalmente, el martes siguiente al robo, cuando Alberto ya se disponía a regresar a Misiones en colectivo, llegó la noticia esperada. La policía brasileña logró interceptar la camioneta en Irati, municipio del Estado de Paraná, a unos 400 kilómetros del lugar donde había sido sustraída.

El vehículo fue hallado en buen estado y sin daños visibles, aunque con una patente brasileña colocada para intentar evadir los controles. En el procedimiento fue detenido un hombre que confesó haber recibido un pago para trasladar la camioneta hacia la ciudad de Cascavel.