Sociedad Mensaje de esperanza de la ONG Arco Iris

Una niña entrerriana recibió el alta definitiva tras su tratamiento oncológico: “¡Hoy comienza una nueva etapa!”

Branna, una niña entrerriana que inició su tratamiento oncológico siendo muy pequeña, recibió el alta definitiva luego de atravesar varios años de cuidados médicos. Desde la ONG Arco Iris destacaron el acompañamiento familiar y renovaron el mensaje de concientización sobre el cáncer infantil.

23 de Enero de 2026
Branna recibió el alta definitiva tras años de tratamiento contra el cáncer
Branna recibió el alta definitiva tras años de tratamiento contra el cáncer Foto: Arco Iris

Branna recibió el alta definitiva tras haber atravesado un extenso tratamiento contra el cáncer, cerrando una etapa que comenzó cuando tenía apenas dos años. La confirmación fue celebrada por su familia y por la ONG Arco Iris, que acompañó el proceso desde los primeros años del diagnóstico.

 

La niña, oriunda de Concordia, inició su tratamiento oncológico en diciembre de 2018. En aquel momento, su familia había compartido públicamente la situación y solicitado dadores de sangre para acompañar el proceso de quimioterapia que debía comenzar. El caso generó una amplia muestra de solidaridad y acompañamiento.

 

Con el paso de los años, Branna atravesó distintas instancias del tratamiento médico, siempre acompañada por su entorno familiar. Actualmente, con nueve años, recibió el alta definitiva, lo que marcó el cierre formal de una etapa de atención médica constante.

 

El acompañamiento de la ONG Arco Iris

 

Desde la Asociación Arco Iris, organización que acompaña a familias de niños bajo tratamiento por cáncer, destacaron el camino recorrido. “Por allá en 2018 te conocimos con dos añitos y hoy, teniendo nueve, se cierra una etapa”, expresaron a través de un mensaje difundido públicamente.

Branna durante su tratamiento oncol&oacute;gico (foto Arco Iris)
Branna durante su tratamiento oncológico (foto Arco Iris)

En el mismo comunicado, valoraron la fortaleza de la niña y el rol de su familia durante todo el proceso. “Pudiste atravesar todos los obstáculos que se presentaron junto a tu hermosa familia. Con mucha fuerza y unidos, llegaron a la meta”, señalaron.

 

La ONG también agradeció a la familia por permitirles formar parte del recorrido. “Les agradecemos infinitamente por haber permitido a Arco Iris acompañarlos y formar parte de sus vidas. Muchos recuerdos quedan guardados en nuestro corazoncito de colores”, manifestaron.

 

 

Un mensaje de concientización y esperanza

 

Desde la asociación remarcaron la importancia del diagnóstico temprano y del acceso al tratamiento adecuado. “Como asociación hoy renovamos fuerzas: con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, el cáncer infantil puede curarse”, afirmaron.

 

El alta definitiva de Branna fue tomada como un mensaje de esperanza para otras familias que atraviesan situaciones similares, y volvió a poner en valor el acompañamiento institucional y comunitario durante los procesos de tratamiento oncológico infantil.

