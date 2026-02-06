Agostina Páez fue liberada tras quedar detenida por injuria racial en Brasil

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas en un bar de Ipanema, fue liberada luego de haber quedado detenida en una comisaría de Brasil. Aún no se conocen las condiciones de su libertad ni si podrá regresar a Argentina.

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra un trabajador de un bar en la zona de Ipanema, quedó detenida en una comisaría de Brasil. Sin embargo, en las últimas horas fue liberada. Aún no se conoce en qué condiciones quedó su libertad ni si podrá regresar a la Argentina.

El jueves, la Justicia de Río de Janeiro dictó la prisión preventiva para Páez, ya que determinaron que su permanencia en libertad podría afectar el avance de la causa. La medida fue adoptada a pedido de la fiscalía, que consideró existente el riesgo de fuga y la posible intimidación a testigos. Cabe destacar que Páez está imputada por el delito de injuria racial, que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión.

La acusación y el pedido de prisión preventiva

Luego del pedido de prisión preventiva, la abogada publicó un video en TikTok donde describió el momento que atraviesa. Aseguró sentirse “desesperada y muerta de miedo” y sostuvo que, a su entender, se están vulnerando sus derechos, pese a que —según afirmó— se encuentra a disposición de la Justicia desde el inicio del proceso.

En su descargo, la letrada remarcó que cuenta con una tobillera electrónica y que colaboró con la investigación desde el primer día. La publicación generó repercusión y se sumó al debate sobre el caso en redes sociales, donde el episodio fue ampliamente comentado.

Aún no se conocen los detalles del acuerdo que permitió su liberación, ni si se le impusieron restricciones adicionales como el uso de medidas de control, prohibición de salida del país o presentación periódica ante las autoridades. Tampoco está claro si la Justicia brasileña autorizó su retorno a Argentina o si seguirá el proceso en Brasil.

El caso y el marco legal en Brasil

El delito de injuria racial en Brasil se encuentra tipificado con penas de 2 a 5 años de prisión, lo que convierte el caso en un proceso de alta complejidad judicial.

Mientras tanto, el caso sigue en curso y las autoridades brasileñas continuarán con la investigación para determinar la responsabilidad de la acusada en el hecho denunciado. La liberación de Páez abre una nueva etapa en el proceso, pero no implica el cierre del caso ni el sobreseimiento.