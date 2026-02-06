“La vida de un hijo no tiene precio”, aseguró la madre de las víctimas de Ruiz Orrico

Las familias de los cuatro jóvenes que murieron en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 39 rechazaron de manera unánime la oferta de reparación económica presentada por la defensa de Juan Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, acusado de provocar el choque mientras conducía alcoholizado.

La propuesta fue realizada por el abogado defensor Félix Pérez, quien ofreció el pago de una suma de 150 millones de pesos como reparación del daño. Sin embargo, ninguna de las familias de las víctimas -Brian Izaguirre (32), Lucas Izaguirre (26), Leandro Almada (33) y Axel Rossi (23), todos trabajadores de Basavilbaso- aceptó el ofrecimiento.

“La vida de un hijo no tiene precio”

Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, expresó a Elonce un fuerte rechazo a la propuesta y cuestionó el accionar judicial. “Para ningún ser humano la vida de un hijo tiene precio. Le preguntaría a este homicida qué precio les pondría él a sus hijos”, manifestó.

Las víctimas de la tragedia vial sobre Ruta 39

La mujer recordó que, en las primeras reuniones donde se planteó la posibilidad de un juicio abreviado, dejó en claro su postura. “La vida de mis hijos no tiene precio porque el dolor que causó no lo compensa nada. Solo pagando el daño que hizo, estando preso como cualquiera y sin privilegio alguno”, sostuvo.

Reclamo por igualdad ante la ley

Dubini remarcó que, si la situación hubiera sido inversa, el tratamiento judicial habría sido distinto. “Si Brian se hubiera cruzado de carril, nosotros tendríamos que ir a visitarlo a un penal. Pero Ruiz Orrico sigue viviendo como si nada, pese al daño tremendo que causó”, afirmó.

Juan Ruiz Orrico está involucrado en el accidente.

En ese sentido, señaló que la familia atraviesa un duelo que no puede cerrarse. “Nuestra vida quedó en pausa. Esta justicia que buscamos es en honor a nuestros gurises. Nosotros somos la voz de ellos porque es un derecho que nos están negando”, expresó.

Cuestionamientos a la causa judicial

La madre de las víctimas también apuntó contra las medidas judiciales vigentes. Indicó que Ruiz Orrico permanece en libertad y solo tiene restricciones menores, como informar salidas de la provincia. “Está en libertad y sigue viajando. Los mismos jueces que se excusaron durante un año y medio son los que le autorizan los viajes a Buenos Aires, incluso llegó a pedir permiso para una consulta odontológica cuando en Concepción del Uruguay hay excelentes profesionales”, cuestionó.

Dubini calificó esta situación como “otra cachetada de la Justicia” y denunció privilegios. “Debería estar preso porque, por su educación, sabía que manejar borracho podía terminar así. Nadie lo obligó, decidió hacerlo”, afirmó.

Además, criticó que el fiscal no acompañe el pedido de cambio de carátula a dolo eventual y consideró insuficiente la pena prevista. El juicio está programado para el 18 de febrero en los Tribunales de Concepción del Uruguay, con una condena estimada de entre tres y seis años de prisión. “Es una pena irrisoria porque son cuatro víctimas”, sostuvo.

“No se repara con dinero”

Finalmente, Dubini expresó el impacto emocional del ofrecimiento económico. “Es desgastante y una falta de respeto que nos ofrezcan 150 millones de pesos por carta documento. Somos familias laburantes y es triste pensar que un funcionario crea que con plata puede solucionar esto y no pagar por el daño que hizo”, concluyó.

La mujer también recordó que Ruiz Orrico es esposo de una jueza de Concordia, Evangelina Bruzzo, y reclamó igualdad ante la ley. “La Justicia debe ser igual para todos. Me pregunto de dónde sale el dinero que ofreció y si tiene relación con otra causa que enfrenta”, expresó.

El caso continúa su curso judicial, mientras las familias insisten en que la única reparación posible es una condena efectiva sin privilegios.

Sobre el proceso judicial

Ruiz Orrico irá a juicio acusado de ser responsable de la muerte de cuatro jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso, cuyo vehículo embistió de frente con un auto oficial en la ruta 39 el 20 de junio de 2024 en el departamento Uruguay. Ruiz Orrico invadió el carril contrario y se conducía con 1,59 de alcohol en sangre. Los cuatro jóvenes murieron en el acto.

El juicio se hará en Concepción del Uruguay entre el 18 al 27 de febrero de 2026, y las audiencias serán presididas por el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, luego de que todos los magistrados que integran el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir. La razón: todo tuvieron relación con María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, esposa de Ruiz Orrico.

Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos

A principios de noviembre de 2025, y luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarase inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico, imputado por homicidio culposo, para apartar al querellante Mario Arcusin, se abrió paso el pedido para que se ponga fecha al juicio oral que encabezará el juez de juicio Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

La Sala Penal, integrada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, sostuvo que no se demostraba la existencia de un agravio constitucional que justificara la intervención en esa instancia. Y que los argumentos de la defensa "no son más que una reiteración de planteos ya expuestos y que han encontrado adecuada respuesta por parte de la Cámara de Casación".

Los defensores de Ruiz Orrico -Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez acudieron a la Sala Penal contra la sentencia dictada el 11 de agosto último por la Cámara de Casación Penal que había resuelto rechazar el recurso de casación contra la resolución dictada por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Melisa María Ríos cuando en abril último no había hecho lugar a ese pedido de apartamiento de la querella particular.

Las víctimas

Cuatro chicos encontraron destino fatal camino al trabajo una madrugada de feriado, el 20 de junio de 2024: el Chevrolet Corsa en el que viajaban rumbo al Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, fue embestido de frente por el VW Passat, un auto oficial de la Provincia, conducido por el entonces titular del Instituto Portuario, Juan Ruiz Orrico. Conducía con 1,59 de alcohol en sangre. Embistió de frente al Corsa, que quedó destruido: Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; y Leandro Almada (33), y Axel Rossi (23) murieron en el acto. Ruiz Orrico salió caminando de su auto, y ahora enfrentará un juicio por ese desenlace fatal. Los cuatro jóvenes eran oriundos de Basavilbaso.

El 21 de marzo último, el juez de Garantías de Concepción del Uruguay Gustavo Díaz remitió a juicio oral y público la causa por la muerte de cuatro jóvenes ocurrida el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay, que tiene como único imputado al extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Enrique Ruiz Orrico.