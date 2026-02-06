El río Paraná continúa en niveles bajos y podría estabilizarse en las próximas semanas

El río Paraná en territorio argentino presentó durante los últimos siete días un escenario hidrológico deficitario, con niveles ubicados en la franja de aguas bajas y medias bajas, según el más reciente informe elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA). El organismo indicó que esta situación estuvo asociada al predominio de precipitaciones por debajo de lo normal y a una reducción de los aportes desde las cuencas superiores.

Según datos de Prefectura, la altura actual del río Paraná en el puerto de la capital entrerriana es de 2 metros.

De acuerdo con el reporte, para los próximos siete días se prevé la continuidad del escenario observado, con persistencia de lluvias deficitarias en gran parte de la región. No obstante, el INA señaló que durante la semana siguiente podría registrarse una transición hacia condiciones más favorables, con la regeneración de eventos precipitantes de montos normales o levemente superiores a lo habitual, lo que permitiría atenuar el déficit hídrico precedente.

En el tramo del río Paraná comprendido entre Corrientes y La Paz, el comportamiento fue oscilante en descenso. En las secciones superiores, la tendencia de base se mantuvo en el límite entre aguas bajas y medias bajas, mientras que en las secciones inferiores se observó un descenso dentro del rango de aguas medias. Este comportamiento se explicó por una descarga estable de la represa de Yacyretá, con valores por debajo de lo normal, y por la disminución del aporte del río Paraguay.

A corto plazo, el INA estima que el río continúe con un comportamiento oscilante o estable, con posibilidad de un leve descenso y una gradual atenuación de la tasa de bajante. En las secciones superiores se espera que los niveles permanezcan en la franja límite de aguas bajas y medias bajas, mientras que en las inferiores podrían ubicarse en el rango inferior de aguas medias bajas, con aproximación a aguas bajas y aún con predominio del descenso en los valores semanales.

En un plazo de entre siete y quince días, el organismo considera probable que el Paraná se mantenga al menos estable dentro de la franja límite de aguas bajas y medias bajas. El informe, publicado el día miércoles, sostiene que todavía existen chances de recuperación de los aportes durante febrero, en función de la previsión de una relativa estabilidad o leves incrementos ocasionales del caudal del Alto Paraná y de una eventual estabilización del aporte del río Paraguay, combinadas con un escenario más favorable para las precipitaciones sobre la región.

Aguas abajo, en el tramo Santa Fe–Paraná–Rosario, el INA observa el desarrollo de una fase de descenso dentro del rango propio de aguas medias bajas. Este proceso está vinculado a la propagación del patrón registrado aguas arriba, con un incremento de la tasa de descenso y una disminución más significativa del valor medio semanal.

Para el corto plazo, se proyectó que en este sector el río continúe en descenso dentro del rango inferior de aguas medias bajas, con aproximación a la franja límite entre aguas bajas y medias bajas, aunque con una gradual atenuación de la bajante. En el horizonte de siete a quince días, la tendencia esperada fue de base estable en esa franja, con muy leve descenso o progresiva estabilización, en línea con la evolución prevista de los aportes a Corrientes.