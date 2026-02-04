Guardaparque advirtió que la bajante del río y los incendios ponen en riesgo a los humedales

El guardaparque Elías Sigura advirtió a Elonce sobre los riesgos que atraviesan los humedales en Entre Ríos, en un contexto marcado por la bajante del río Paraná y la presencia de incendios en zonas de islas. Sus declaraciones se dieron en el marco del Día Mundial de los Humedales, jornada en la que se realizaron actividades de concientización y visitas a áreas protegidas de la región.

“Tenemos humedales de importancia internacional, somos una región de agua, se puede decir, por lo cual, el cuidado, la preservación y darlos a conocer es sumamente interesante”, expresó. En esa línea, remarcó la importancia de promover experiencias directas en el territorio: “Mostrar y caminar esos lugares para empezar a sentirlo parte y querer cuidarlos también”.

En la oportunidad, Sigura advirtió que "los humedales de la provincia están en riesgo por la altura en la que está nuestro río”. Y explicó el impacto que esto genera en los ciclos naturales: “Las bajantes extraordinarias no permiten que los peces puedan llegar a los humedales, dejar sus huevos ahí, y repoblar al río con nuevos peces”.

Bajante, fuegos y salud ambiental

El guardaparque señaló que la interrupción de esos ciclos “pone en riesgo el funcionamiento del río” y vinculó el cuadro con otros factores ambientales que se observan en la región. “Los incendios y las columnas de humo en el horizonte son fuegos de los humedales”, afirmó.

Sobre las consecuencias del fuego, precisó: “Estos ambientes de humedales tienen mucha capacidad de resiliencia, de volver a regenerarse, pero de todas maneras afecta a toda la fauna y la flora asociada”. En ese sentido, subrayó un punto clave: “Estos humedales son los que van a infiltrar el agua con buena calidad a nuestras napas, y es el agua que después vamos a tomar también nosotros, así que poder cuidarlos es fundamental”.

Sábalos y carpinchos

Sigura explicó, además, por qué la bajante impacta en la reproducción de peces en el Delta. Detalló que las islas “tienen como la forma de un plato hondo” y que, cuando el río crece, los peces ingresan a lagunas internas para desarrollarse. Sin embargo, advirtió: “Al no haber agua en las lagunas internas, los peces no pueden desarrollarse en los primeros estadios de vida y significa que no se está pudiendo repoblar nuestro río”.

En cuanto a especies que generan especial preocupación, señaló: “La reproducción del sábalo es sumamente interesante, porque el mayor porcentaje de biomasa, o de ictiomasa, que se dice del río Paraná, son los sábalos -el primer eslabón de la cadena- y que no estén los sábalos pone en riesgo a todo el río”.

También mencionó la visibilidad que tomó el carpincho como "especie carismática" y su vínculo con la conservación: “Cuidando a los carpinchos también estamos cuidando a los humedales y a todo el funcionamiento”.

Educación ambiental y falta de recursos para cuidar el territorio

Sigura sostuvo que el cuidado también está ligado al conocimiento: “No se puede cuidar lo que no se conoce”. Y valoró el crecimiento de actividades recreativas y educativas vinculadas al río, como jornadas de recolección de residuos y salidas guiadas.

Al referirse a la construcción de conciencia, Sigura consideró que hay un cambio generacional: “Hoy día están los jóvenes educando a los padres”. Además, destacó el rol de la escuela: “Las escuelas y la educación ambiental en las escuelas están ayudando mucho”.

Elías Sigura, guardaparque (foto Elonce)

En un tramo final, Segura planteó una preocupación vinculada a la capacidad operativa: “La situación de los trabajadores, el que trabaja en el cuidado del ambiente y demás, no está reconocido”. De hecho, advirtió que la ausencia de personal en territorio afecta la prevención: “Hay que estar en territorio porque los agentes de conservación son los ojos en territorio. Y que no haya, es preocupante”.

Finalmente, insistió en sostener acciones durante todo el año y en fortalecer el vínculo de la comunidad con el río: “Necesitamos ambientes en buenas condiciones para tener buena salud nosotros también”.