Ya está internado en el Garrahan el niño diagnosticado con cáncer en sus vacaciones en Brasil

Felipe con su mamá en el Hospital de Florianópolis horas antes de volver

Felipe, el nene de dos años que fue diagnosticado con cáncer mientras se encontraba de vacaciones en Florianópolis (Brasil), fue trasladado este martes en avión sanitario al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, para comenzar su tratamiento de quimioterapia. La decisión se tomó luego de que el niño mostrara una mejoría en sus valores clínicos, tras haber permanecido internado en terapia intensiva.

El pequeño viajaba junto a su padre, Iván Nicolás Adamczuk, y su hermano Valentino, cuando comenzó a presentar síntomas durante el trayecto desde Chaco hacia la ciudad brasileña. Con el correr de los días, su estado de salud se agravó y fue derivado al Hospital Infantil Joana de Gusmão, donde se le detectaron varios tumores en la zona del tórax, la médula espinal y los huesos orbitales.

“El cáncer ya está haciendo metástasis por todo su cuerpito”, contó ella con crudeza, al describir el estado de salud de su hijo.

La mamá de Felipe, sosteniéndolo en brazos, apenas de perfil, a punto de subir al avión (foto Iván Nicolás Adamczuk)

Con los indicadores estabilizados, los médicos autorizaron su traslado aéreo a la Argentina. “A las 13 (del martes) tomó el avión junto a su mamá y la abuela materna. Mañana vuelvo en auto con mi otro hijo y el abuelo a Resistencia. De ahí, me iré a Buenos Aires para estar con él”, relató el padre.

El diagnóstico

La familia había iniciado sus vacaciones el 24 de enero, cuando abordaron un colectivo rumbo a Brasil. Durante el viaje a Florianópolis, Felipe comenzó a presentar decaimiento, rechazo a los alimentos y un cuadro de irritabilidad. Al llegar a destino, fue atendido en una unidad de emergencias, donde en un primer momento se sospechó un problema digestivo.

Ante la falta de mejoría, los profesionales lo derivaron al hospital infantil para estudios más complejos. Allí le realizaron análisis de sangre y una tomografía, donde se detectó una mancha en el tórax. En la madrugada, fue trasladado a terapia intensiva con un posible diagnóstico tumoral.

Posteriormente, se confirmó que Felipe padecía neuroblastoma, un tipo de cáncer que afecta principalmente a bebés y niños pequeños. “Jamás nos imaginamos esto, pero toca vivirlo”, expresó su padre.

Traslado aéreo y atención médica

Inicialmente, el equipo médico había evaluado comenzar la quimioterapia en Brasil e incluso le colocaron un dispositivo para administrar la medicación. Sin embargo, la mejoría clínica permitió gestionar el traslado al país.

Felipe, el niño argentino diagnosticado con cáncer durante sus vacaciones en Brasil

“El traslado por ambulancia no fue una opción. Los médicos no querían que fuera por vía terrestre, sino aérea y monitoreado”, explicó Iván.

Desde su internación, Felipe estuvo acompañado por su madre, María de los Ángeles, quien viajó de urgencia desde Resistencia al conocerse el diagnóstico.

Agradecimiento

En medio de la angustia, la familia destacó el acompañamiento recibido y la atención médica brindada en Brasil. “Todo fue totalmente gratuito. Nos incluyeron como si fuéramos uno de ellos. Los médicos y enfermeros fueron muy amables y comprensivos, porque no manejamos bien el idioma”, señaló el padre.

También remarcó que el personal de salud se tomó el tiempo necesario para explicar cada procedimiento. “Nos sentimos muy acompañados por la gente del Hospital Infantil Joana de Gusmão y en la guardia también”, concluyó.

El traslado sanitario contó con el acompañamiento de los gobiernos de Chaco y Corrientes, que intervinieron para acelerar trámites y gestiones. “Desde un primer momento estuvimos en contacto con la familia, pero fue el gobernador Leandro Zdero quien se ocupó e hizo la gestión de conseguir el avión ante la provincia de Corrientes”, manifestó en declaraciones radiales Carolina Meiriño, secretaria general de Gobierno del Chaco. La funcionaria confirmó: “Gracias a una articulación efectiva y solidaria entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, el INSSSEP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, se concretó la derivación y el traslado”.