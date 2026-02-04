Sorprendieron a dos “soldaditos” fraccionando droga para la venta al menudeo

Los detalles de los procedimientos realizados por la Policía de Concordia, que permitieron secuestrar marihuana, cocaína y dinero en efectivo. Una de las detenidas es referente deportiva barrial.
La Policía de Concordia sorprendió a dos personas mientras fraccionaban estupefacientes para su posterior comercialización, en el marco de una serie de allanamientos realizados en el barrio Constitución. Los operativos se concretaron en la tarde de este martes tras una investigación judicial que se inició luego de un conflicto entre vecinos de la zona.
Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la comisaría séptima, bajo la conducción del segundo jefe, Guillermo Almirón, y con directivas de la fiscalía en turno, a cargo de Daniela Montangie y Tomás Tscherning.
La causa se originó a partir de un enfrentamiento entre dos jóvenes del barrio. A partir de ese hecho, la Policía logró identificar al presunto autor del ataque y localizar los domicilios que frecuentaba, vinculados a un conocido narco de la zona, apodado “Cuito”.
Fraccionaban droga para la venta al menudeo
Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada en calle 57 y Córdoba. Allí, los uniformados se encontraron con un hombre y una mujer que estaban preparando envoltorios de estupefacientes, listos para ser distribuidos, publicó Concordia Policiales.
Durante el procedimiento se secuestraron dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga. Fuentes policiales comunicaron que, en total, se secuestraron 37 envoltorios con marihuana, siete envoltorios con cocaína, 169.000 pesos y un teléfono celular.
Ante el hallazgo, la fiscal Montangie ordenó la detención de ambos, quienes quedaron señalados como “soldaditos” del principal investigado, alias “Cuito”.
Una detenida es referente deportiva
Uno de los aspectos más llamativos del caso fue que la mujer detenida también se desempeña como referente deportiva barrial. Incluso, había sido distinguida por la Municipalidad de Concordia en octubre pasado, en el marco del programa “Referentes Deportivos Barriales”.
La causa continúa en etapa de investigación, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se analizan los elementos secuestrados para determinar el alcance de la red de comercialización.