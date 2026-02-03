 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales La Paz

Denuncian presunta violación contra una adolescente en Santa Elena: el sospechoso fue detenido

La Justicia investiga una presunta violación a una adolescente en Santa Elena. El sospechoso fue detenido este martes, tras un allanamiento en su vivienda. La joven permanece internada en Paraná.

3 de Febrero de 2026
El presunto autor fue trasladado a la Jefatura.
El presunto autor fue trasladado a la Jefatura.

REDACCIÓN ELONCE

La Justicia de La Paz abrió una investigación penal por una presunta violación a una adolescente de 15 años en Santa Elena. El principal sospechoso fue identificado. Se trataría de un joven de 22 años, conocido en el ámbito basquetbolístico local y cuya identidad se preserva ya que, todavía, no fue imputado formalmente.

El ataque sexual ocurrió la noche del lunes en inmediaciones de una zona conocida como El Polígono o El Tiro. La víctima, de 15 años, se encuentra internada en Paraná, acompañada por su familia, publicó La Sexta.

 

En la tarde de este martes, personal policial se dirigió a una vivienda ubicada en calle Mitre con una orden de allanamiento emitida por la Justicia de La Paz. El procedimiento buscaba el secuestro de elementos de interés para la causa, como prendas de vestir y teléfonos celulares que sirvan para las pericias informáticas.

Allí mismo resultó detenido el joven señalado como el presunto autor y trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

presunta violación La Paz Santa Elena Detenido
