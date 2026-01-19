Detuvieron en Santa Fe a un hombre acusado de amenazas reiteradas en localidad entrerriana 

El procedimiento se concretó en Villa Gobernador Gálvez tras una investigación por amenazas reiteradas y violación de domicilio iniciada en Nogoyá.
Un hombre acusado de amenazas reiteradas y violación de domicilio en Nogoyá fue detenido este sábado tras un allanamiento realizado fuera de la jurisdicción, en el marco de una causa judicial impulsada por la Fiscalía y el Juzgado de Garantías en feria.
La investigación fue llevada adelante por personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, en conjunto con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental. A partir de las tareas realizadas, se logró establecer el domicilio actual del imputado, lo que permitió avanzar con medidas judiciales para su localización.
Con esa información, la Justicia libró un exhorto a la Oficina Judicial de Primera Instancia de Rosario, con el objetivo de concretar un allanamiento en una vivienda ubicada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Brigada de Investigaciones de Rosario (PDI), con la participación de efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá. Como resultado del operativo, se logró el secuestro de dos teléfonos celulares que serían de interés para la causa judicial.
Además, se concretó la detención del sindicado como autor de las amenazas reiteradas, quien contaría con antecedentes. El hombre quedó alojado en la Alcaldía de Rosario, donde permanecerá hasta que se realice la audiencia correspondiente.
Desde la fuerza se informó que, una vez cumplidos los pasos procesales, el detenido será trasladado y puesto a disposición de la Justicia local, que continuará con la tramitación de la causa.