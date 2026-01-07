Violación de domicilio: detuvieron a un hombre que ingresó a la casa de su ex pareja

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre fue detenido tras irrumpir sin autorización en la vivienda de su ex pareja y negarse a retirarse. El procedimiento se realizó luego de un llamado de emergencia y quedó a disposición de la Justicia.
Violación de domicilio en flagrancia motivó un operativo policial en las primeras horas de la mañana de este martes, cuando personal de la Comisaría Segunda, de la ciudad de Concepción del Uruguay, intervino en un grave hecho de violencia de género que terminó con la detención de un hombre de 31 años.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 7:30, tras un llamado de emergencia que alertó sobre la presencia de un individuo dentro de una vivienda ubicada en calle Enrique Gás al 300. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto se encontraba en el interior del inmueble y se negaba de manera rotunda a retirarse, pese a los pedidos del personal policial.
Según se informó oficialmente, la damnificada manifestó que su ex pareja había concurrido en reiteradas oportunidades al domicilio y que, finalmente, logró ingresar sin autorización, configurando una clara situación de violación de domicilio. La mujer solicitó la intervención inmediata de la Policía ante el temor generado por la presencia del agresor.
Frente a la flagrancia del hecho y ante la negativa del hombre de deponer su actitud, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del masculino, a fin de resguardar la integridad de la víctima y restablecer el orden.
Intervención judicial
Del procedimiento fue informada la fiscal auxiliar, Denise Caraballo, quien dispuso en primera instancia el traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y la realización de las actuaciones correspondientes.
Posteriormente, una vez que la mujer formalizó la denuncia en sede policial, la Fiscalía ordenó el traslado del detenido a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de la denuncia inmediata y la rápida intervención policial ante situaciones de violencia de género, remarcando que este tipo de hechos son abordados con protocolos específicos para garantizar la protección de las víctimas.
La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades penales del detenido en el marco de la violación de domicilio en flagrancia.