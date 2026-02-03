Reforma laboral: el oficialismo confirmó la sesión para el 11 de febrero

El oficialismo convocó a una sesión extraordinaria en el Senado para el miércoles 11 de febrero con el objetivo de debatir la tan esperada Reforma Laboral. La confirmación de la convocatoria llegó luego de una reunión clave con los bloques aliados, donde la jefa libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, señaló que el proyecto se encuentra “en un 95% cerrado”. Según Bullrich, si no contaran con los votos suficientes, esta convocatoria no habría tenido lugar: “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, afirmó con confianza.

Desde los bloques dialoguistas, perciben un respaldo por parte del Gobierno, aunque advierten que aún quedan algunos puntos pendientes que deberán resolverse antes del martes 10 de febrero, fecha límite para cerrar los acuerdos. La reunión, que se extendió por más de dos horas, tuvo lugar en la oficina central de la Unión Cívica Radical en el Senado, y finalizó con declaraciones de la propia Bullrich, junto al presidente del bloque radical, Eduardo Vischi.

Avances y puntos aún por definir en la reforma

Según Vischi, durante el encuentro se lograron avances importantes en cuestiones que generaban dudas entre las partes, aunque aún persisten algunas diferencias que deberán resolverse en las próximas reuniones. “Pudimos avanzar en varios temas y logramos algún entendimiento”, explicó Vischi, quien añadió que, a pesar de las dudas, están “conformes con el texto al que se está arribando”. Además, confirmó que ya se firmó el pedido formal de la sesión para el 11 de febrero, y resaltó que el objetivo es llegar a esa fecha con un pleno acuerdo sobre el proyecto.

Uno de los puntos que aún está generando controversia es el capítulo fiscal y su impacto en la coparticipación, lo que preocupa especialmente a las provincias. Vischi explicó que están analizando alternativas para mitigar los posibles efectos negativos en las arcas provinciales. “Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque tiene que ver con las previsiones para las provincias”, subrayó el presidente del bloque radical. En cuanto a las posibles soluciones, indicó que se está considerando que la reforma incluya a medianas empresas en lugar de limitarse solo a las grandes compañías.

Tiempos políticos y otros proyectos en agenda

A pesar de los avances, Bullrich aclaró que los detalles sobre los cambios consensuados no se revelarán aún, ya que se prefiere discutir el proyecto en su totalidad una vez que esté listo. “Hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor que la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no por partes”, sostuvo Bullrich.

En cuanto a los tiempos, la senadora insistió en que la mayor parte del proyecto ya está acordada, y que los temas restantes están siendo discutidos entre gobernadores, senadores y ministros del área económica y política. “Ha quedado como que el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”, afirmó Bullrich, marcando la urgencia de resolver los últimos puntos en disputa antes de la sesión.

Posibles modificaciones a la ley de glaciares

Durante la reunión, se abordaron brevemente otros temas que también podrían formar parte de la agenda, como las modificaciones a la ley de glaciares. Si bien no se entró en detalles sobre el alcance de los posibles cambios, desde un despacho se deslizó que la iniciativa viene bien y que podría incluirse en la misma sesión. Los gobernadores de provincias mineras han estado impulsando su tratamiento, aunque aún no hay precisiones sobre los cambios específicos que se incluirán en el texto.