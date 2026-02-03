Rogelio Frigerio conmemoró la Batalla de Caseros y anunció obras para recuperar el Palacio San José

En el marco del 174° aniversario de la Batalla de Caseros, Rogelio Frigerio desarrolló este martes una agenda institucional en Concepción del Uruguay que combinó actividades conmemorativas, recorridas por espacios estratégicos y anuncios vinculados al patrimonio histórico de la provincia. La jornada comenzó por la mañana con una ceremonia religiosa y continuó con visitas a sitios emblemáticos, mientras que por la tarde está previsto el acto central en el Palacio San José.

El mandatario provincial compartió las actividades con el intendente local, Eduardo Lauritto, y funcionarios de distintos niveles, en una fecha que remite a uno de los hitos más relevantes de la organización nacional.

Acto y homenaje a Urquiza

La conmemoración se inició con una invocación religiosa en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Allí se colocaron ofrendas florales en el Mausoleo del general Justo José de Urquiza, figura central del proceso político que derivó en la consolidación del federalismo.

Durante el acto, Rogelio Frigerio destacó el peso histórico de la provincia en la construcción institucional del país y sostuvo que “sin Urquiza no tendríamos organización nacional ni un país federal”. Además, señaló que quienes ocupan cargos públicos tienen la responsabilidad de “poner en valor a nuestros próceres y el rol que tuvo Entre Ríos en la historia argentina”.

Rogelio Frigerio en la basílica.

El gobernador remarcó también la importancia de mantener este tipo de celebraciones para fortalecer la identidad local y transmitir el legado histórico a las nuevas generaciones.

Anuncio de obras en el Palacio San José

En su mensaje, el mandatario anticipó que este año comenzarán los trabajos de puesta en valor del Palacio San José, uno de los principales monumentos históricos de la provincia. Indicó que se firmó un acuerdo con el gobierno nacional para avanzar con la intervención respetando su condición de Monumento Histórico Nacional.

Según detalló, las tareas incluirán la reparación integral del edificio y la preservación de documentos, cartas, mapas y otros elementos patrimoniales que hoy presentan riesgos por problemas de humedad y filtraciones.

Recorrida por el puerto y la ciudad

La agenda continuó con una visita al puerto de Concepción del Uruguay, donde se realizaba la carga de troncos de pino en el buque African Piper. Allí, Rogelio Frigerio valoró el potencial logístico de la infraestructura portuaria y destacó la inclusión de la provincia en la Hidrovía Paraná–Paraguay, lo que permitirá ampliar la actividad comercial.

Más tarde, el gobernador y el intendente realizaron un recorrido por distintos puntos turísticos de la ciudad, incluyendo zonas costeras y balnearias. La jornada culminará con el acto central previsto para la tarde en el Palacio San José, abierto a la comunidad.