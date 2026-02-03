Historiador explicó por qué en Entre Ríos es feriado cada 3 de febrero

Este martes es feriado provincial en Entre Ríos, pero quizás muchos entrerrianos desconocen el verdadero significado de esta fecha. La jornada recuerda dos hechos fundamentales para la historia nacional: el Combate de San Lorenzo de 1813 y la Batalla de Caseros de 1852, ambos ocurridos un 3 de febrero y considerados momentos decisivos en el camino hacia la organización de la Argentina.

Al respecto, el profesor de Historia Esteban Gietz explicó a Elonce que “fueron dos etapas hacia la libertad”. En primer lugar, el Combate de San Lorenzo, encabezado por el general José de San Martín, permitió despejar el peligro español en el territorio argentino y dio inicio a las campañas libertadoras en Sudamérica. “Fue la única batalla en suelo argentino liderada por San Martín”, recordó.

El segundo hecho fue la Batalla de Caseros, protagonizada por el entrerriano Justo José de Urquiza. “Ese día se puso fin al poder de Juan Manuel de Rosas y se abrió el camino para la organización nacional y la sanción de la Constitución”, indicó el docente en diálogo con Nunca es tarde.

Justo José de Urquiza

Urquiza, gobernador de Entre Ríos y luego presidente de la Confederación Argentina, fue el líder del denominado “Ejército Grande”, integrado por fuerzas entrerrianas, correntinas, uruguayas, brasileñas y paraguayas. Según el historiador, “casi el 30% de la población masculina de Entre Ríos participó de esa campaña, muchos con su propio caballo”.

Previo a Caseros, Urquiza realizó una serie de maniobras políticas y militares, entre ellas el famoso Pronunciamiento del 1º de mayo de 1851 en Concepción del Uruguay, donde aceptó la renuncia simbólica de Rosas como encargado de las relaciones exteriores. Luego aseguró la frontera oriental derrotando al aliado de Rosas en Uruguay y avanzó hacia Buenos Aires.

El cuadro de Emilio Caraffa “El gran cruce del río Paraná” (1895)

Uno de los momentos más emblemáticos de la campaña fue el cruce del río Paraná en diciembre de 1851, representado en una obra del pintor Emilio Caraffa que hoy se exhibe en la Casa de Gobierno. “Los gauchos cruzaban el río tomados de sus caballos, mientras vapores trasladaban la artillería”, describió.

Tras Caseros, se sancionó la Constitución Nacional en Santa Fe y se eligió a Paraná como capital de la Confederación Argentina, rol que ocupó entre 1854 y 1861. Urquiza residió tanto en el Palacio San José, en Concepción del Uruguay, como en Paraná, donde funcionó la casa presidencial en el solar que hoy ocupa el Correo Argentino.

Para Gietz, la figura de Urquiza no ha recibido el reconocimiento que merece. “Fue el hombre que abrió el camino para la Argentina moderna, pero no tiene un día patrio nacional”, señaló.