Un niño de cinco años murió tras caer de un tractor y ser arrollado

Un trágico accidente ocurrió el domingo en la zona rural de Golondrina (Santa Fe) y terminó con la vida de un niño de cinco años. La víctima fue identificada como Beltrán Galeano Villalba, quien se encontraba junto a su padre sobre un tractor cuando, por causas que se investigan, cayó al suelo y fue arrollado por la maquinaria.

El hecho se registró en el kilómetro 28, donde reside la familia. Según el testimonio de un vecino, el menor habría resbalado mientras viajaba en el vehículo agrícola y, pese al intento desesperado de su padre por sujetarlo, no logró evitar la caída, publicó Reconquista Hoy.

Tras el accidente, Beltrán fue trasladado de urgencia al SAMCO de Villa Ana, donde ingresó alrededor de las 19 horas sin signos vitales. El médico de turno confirmó que el fallecimiento se produjo a raíz de las gravísimas lesiones sufridas en el lugar del hecho.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística de la Unidad Regional XIX (Vera) y el médico policial de la Unidad Regional IX (Reconquista), mientras que el Ministerio Público de la Acusación tomó intervención para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

El niño era hijo de Eduardo Galeano y Florencia Villalba, y tenía un hermano mellizo. La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad.

Desde la Comunidad Educativa del Jardín N° 11, institución a la que asistía, emitieron un mensaje de despedida: “Con profundo respeto despedimos a nuestro alumno, Beltrán Galeano Villalba. Elevamos una plegaria por su descanso eterno y acompañamos a su familia en este difícil momento”.

