Pensiones no contributivas ANSES: quiénes acceden y cuáles son los requisitos en febrero de 2026

Quienes cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán cobrar en febrero de 2026 las pensiones no contributivas (PNC). El organismo confirmó quiénes están habilitados para percibir el beneficio y cuáles son las condiciones que deben cumplir los titulares.

Por el contrario, no podrán acceder al pago aquellas personas que hayan permanecido fuera del país por más de 90 días consecutivos o tengan el beneficio suspendido por irregularidades detectadas durante los controles del organismo previsional.

Quiénes pueden acceder a las pensiones no contributivas de ANSES en febrero de 2026

Pensión no contributiva por invalidez

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país.

Tener menos de 65 años al momento de iniciar el trámite.

No cobrar jubilación ni pensión de ningún régimen previsional.

En el caso de menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Según la jurisdicción, ANSES puede requerir documentación adicional, como informes catastrales.[|5|]

Pensión no contributiva para madres de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con un mínimo de un año de residencia, o extranjera con al menos 15 años en el país.

No contar con ingresos suficientes ni estar incluida en otro sistema previsional.

El cónyuge puede estar jubilado, pero no debe percibir otra pensión no contributiva.

Pensión no contributiva por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino naturalizado con al menos cinco años de residencia, o extranjero con 40 años de permanencia en el país.

No percibir ingresos propios ni otro beneficio previsional.

No corresponde en casos de detención ni si el cónyuge ya es titular de esta pensión.[|6|]

Cómo saber si cobro una PNC de ANSES en febrero de 2026

ANSES ofrece una herramienta online para consultar si el pago está asignado durante el mes. Para verificarlo, se deben seguir estos pasos:

1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social.

2. Acceder a la sección “Mis Cobros”.

3. Confirmar si figura un beneficio correspondiente a febrero, junto con el monto actualizado y la fecha estimada de cobro.

Cuánto se cobra por las pensiones no contributivas de ANSES en febrero de 2026

-PNC por invalidez o por vejez: $251.355,78.

-PNC para madres de siete hijos: $359.079,70.