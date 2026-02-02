Asignaciones Familiares SUAF: quiénes no reciben los $108.000 extra de ANSES en febrero

Las Asignaciones Familiares SUAF tendrán modificaciones en febrero de 2026 y ANSES confirmó quiénes no cobrarán los $108.062 correspondientes a la Tarjeta Alimentar durante este mes.
Las Asignaciones Familiares SUAF vuelven a estar en el centro de la atención durante febrero de 2026, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmara que un grupo de beneficiarios no percibirá el pago extra de $108.062 correspondiente a la Tarjeta Alimentar. La exclusión alcanza a quienes no cumplen con los requisitos vigentes o presentan irregularidades en su situación administrativa.
Este beneficio forma parte del programa Tarjeta Alimentar 2026, integrado al Sistema Único de Asignaciones Familiares, y está destinado a reforzar los ingresos de los hogares con menores a cargo. Sin embargo, ANSES aclaró que el pago no es universal y depende del cumplimiento de condiciones específicas relacionadas con el tipo de prestación que recibe cada familia.
De acuerdo a lo informado, no accederán al monto de $108.062 aquellos titulares del sistema SUAF que no perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como también quienes hayan sido dados de baja del programa por falta de actualización de datos, incompatibilidades o incumplimientos detectados en los controles mensuales.
Quiénes sí acceden a la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar se asigna de manera automática a determinados grupos sociales priorizados por ANSES. Entre ellos se encuentran las personas que cobran la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, las embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y las familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.
También están incluidas las madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más. En todos los casos, no es necesario realizar ningún trámite adicional, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en el sistema de ANSES.
El monto a percibir varía según la cantidad de hijos a cargo. En febrero de 2026, las familias con un hijo reciben $52.250, aquellas con dos hijos cobran $81.936 y los hogares con tres o más hijos acceden a $108.062.
Cómo verificar si corresponde el cobro
Para saber si corresponde el cobro del beneficio, ANSES recomienda ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL o DNI y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Consultar” para verificar si el pago está habilitado durante el mes en curso.