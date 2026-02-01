Incorporaron derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino

La provincia de Entre Ríos dio un paso estratégico para el fortalecimiento de su industria agroalimentaria, tras oficializarse la incorporación de derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino (CAA). La medida, establecida a través de una resolución conjunta, garantiza estándares de calidad y seguridad alimentaria, y abre nuevas oportunidades comerciales para una de las cadenas productivas más consolidadas del territorio entrerriano.

La actualización normativa fue impulsada por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara Argentina de Productores de Pecán. Con esta incorporación, subproductos como la harina, el aceite y las pastas de nuez pecán quedaron formalmente reconocidos dentro del marco legal nacional.

Entre Ríos se consolida como el principal polo de producción y exportación de nuez pecán del país, al concentrar alrededor del 60% de la producción nacional. El fruto seco se destaca por su alto valor nutricional, en especial por su aceite, que es una fuente relevante de ácidos grasos mono y poliinsaturados, reconocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular.

Actualmente, en el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) se encuentran registrados siete establecimientos vinculados al acondicionamiento de nuez pecán y a la elaboración de subproductos, que incluyen alimentos como alfajores, quesos, miel, confituras y panificados.

Desde los organismos de control bromatológico se destacó que la incorporación de productos regionales al CAA permite contar con protocolos definidos, parámetros específicos de inocuidad y composición, además de asegurar un etiquetado y rotulado confiable. Asimismo, la medida habilita a elaboradores locales a gestionar registros sanitarios nacionales o provinciales, según el ámbito de comercialización elegido.

En los últimos dos años, el ICAB avaló distintas acciones para sumar al CAA productos regionales como el fruto de la palmera yatay, el salvado de arroz y la nuez pecán con sus derivados. El objetivo es brindar un encuadre normativo adecuado para el desarrollo de nuevos alimentos, impulsar la innovación tecnológica, favorecer la inclusión social y acompañar el crecimiento económico de la provincia, asegurando al mismo tiempo la calidad e inocuidad de los productos que llegan a los consumidores.