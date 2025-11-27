Entre Ríos consolida su liderazgo en Nuez Pecán: inversión, riego y paciencia para un cultivo de perfil exportador

REDACCIÓN ELONCE
La ingeniera agrónoma Carolina Holzheier detalló a Elonce que Entre Ríos concentra el 60% de la Nuez Pecán del país. Explicó beneficios, costos, tiempos de producción y claves técnicas para iniciarse en el cultivo de la “Reina de los frutos secos”.
La provincia de Entre Ríos se consolidó en los últimos años como el corazón de la producción de Nuez Pecán en Argentina, con una superficie implantada que la ubica al frente del mapa nacional del cultivo. Sobre este crecimiento, las características del fruto, las inversiones necesarias y las claves técnicas para obtener buenos rindes, la ingeniera agrónoma Carolina Holzheier brindó una detallada explicación en diálogo con el programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7, donde describió tanto el potencial económico como los desafíos de este cultivo que gana terreno en la región.
La especialista recordó que, de acuerdo con relevamientos recientes, Entre Ríos aporta alrededor del 60% de la producción nacional de Nuez Pecán, con unas 8.000 hectáreas implantadas en todo el país y aproximadamente 5.000 de ellas ubicadas en territorio entrerriano. Esa distribución convierte a la provincia en pionera y “punta de lanza” de un desarrollo que combina agregado de valor, exportación y diversificación productiva.
“La reina de los frutos secos”: beneficios y diferencia con la nuez común
Al explicar qué es la Nuez Pecán y cuáles son sus características, Holzheier la definió sin rodeos como un fruto seco de altísima calidad nutricional. “El la Nuez Pecán es un fruto seco. Se considera que es la la reina de los frutos secos. ¿Y por qué? porque tiene un montón de de características que la hacen relativamente muy atractiva y muy interesante para la salud y para la alimentación”, señaló al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7.
La ingeniera remarcó que este fruto contiene “muchos aceites” y que es beneficioso para el perfil lipídico: “Es buena para para aumentar los valores de colesterol bueno y disminuirlo el valor de colesterol malo. Hace muy bien para el sistema cardiológico. Un puñado de pecán diario, aporta muchísima cantidad de fibra, así que es atractiva por donde la mires”.
Además de los beneficios para la salud, subrayó la versatilidad culinaria del producto: “También invitarlo a los oyentes a que lo incorporen a la dieta porque también es un producto muy versátil, se puede usar tanto en preparaciones dulces, en preparaciones saladas, y la verdad que es un producto muy rico”.
Consultada sobre la diferencia con la nuez común o nuez de Castilla, Holzheier fue concreta: “Primero las propiedades nutricionales, o sea, el pecán tiene como que la superan en calidad nutricional y a su vez tiene un sabor como un poco más dulce, lo que la hace más rica y aparte el pecán tiene muchísimo contenido de aceite”.
Entre Ríos aporta el 60% de la Nuez Pecán del país
Al referirse a cómo y cuánto se produce de Nuez Pecán en Entre Ríos, la ingeniera citó datos recientes: “Hace poco salió un relevamiento donde indica que Entre Ríos aporta el 60% de la producción nacional, o sea, nuestra provincia es la pionera la que lleva la punta, la delantera en cuanto a producción”, dijo.
“A nivel nacional estamos hablando aproximadamente, según el último censo, de que hay 8000 hectáreas destinadas a la producción, de las cuales unas 5000 se encuentran en la provincia de Entre Ríos”, afirmó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Dentro de la provincia, las principales áreas productivas se concentran en el Delta del Paraná y la zona de Concordia, mientras que Crespo se transformó en un polo relevante, acompañado por la industrialización a través de la Cooperativa Agrícola Regional: “Dentro de la provincia las localidades donde mayor producción hay es el Delta. Hay zonas, pools productivos de mucha superficie”, relató.
“Después tenemos Concordia, Crespo se volvió un polo productivo, que lo ha ido acompañando la industria que tiene la cooperativa la Agrícola Regional de Crespo, que apostó a la industria y necesita del combustible, que son los productores que provean de los frutos”, mencionó.
Pequeños productores y escala económica
Holzheier describió el perfil de los productores de Nuez Pecán en Entre Ríos y la escala mínima recomendada para vivir exclusivamente del cultivo. “Un productor de acá de la zona estamos hablando entre máximo 10 ha. Hay productores que tienen 5 o 10 hectáreas, pero un productor que la unidad económica hoy en día viable que estamos hablando son 30 a 50 hectáreas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? que un productor pueda vivir del pecán exclusivamente”.
En cuanto al tipo de inversores que se acercan a consultar, puntualizó que suelen ser profesionales u otras personas que cuentan con tierras y buscan un proyecto que no demande dedicación a tiempo completo: “El perfil de los productores, son profesionales o gente que se dedica totalmente a otra cosa. Que heredan un campo o que han adquirido una porción de tierra y quieren trabajarlo, pero están limitados en cuanto a cuestiones de tiempo, o sea, no quieren tampoco encasillarse en una producción que sea full de demanda de tiempo”.
En este punto, destacó que el pecán ofrece una buena combinación entre trabajo estacional y posibilidad de mantener otra actividad principal: “Entonces ahí el pecán se encuadra muy bien porque te brinda esa versatilidad que hay épocas del año, donde sí hay mucho trabajo, qué sé yo en otoño está la poda, se junta también lo que es la cosecha, después en la primavera es el control de hormigas, las aplicaciones de fitosanitario, pero bueno, no es una actividad que todos los días tengas que estar permanentemente”.
Tiempos del cultivo: plantación, vida útil y asesoramiento técnico
Consultada por el programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7, sobre el tiempo que demanda un plantín hasta producir nuez, la ingeniera describió el ciclo productivo típico: “Hoy en día, o sea, el productor el ciclo sería más o menos el siguiente esquema. La plantación se hace en los meses de junio, julio, agosto, donde el árbol está, o sea, sin follaje, o sea, está en dormancia (estado de reposo fisiológico para sobrevivir a condiciones climáticas desfavorables como el invierno o la sequía). Empieza a brotar en la primavera y después empiezan los que son los primeros verdores, las primeras brotaciones”.
Respecto de la vida útil de un monte de pecán, recordó que los países referentes muestran longevidades muy altas: “Nuestros referentes, que son Estados Unidos y México, que ellos son los pioneros en producción, tienen montes productivos de más de 100 años. Acá en nuestra provincia y en el país, el boom, por así decirlo, del pecán, empezó en el año 2000. Entonces, nuestros montes más añejos que nosotros tenemos tienen alrededor de 20 y pico de años”.
Por esa razón, insistió en que los errores en la etapa de diseño son casi irreversibles, por lo que recomendó fuertemente el asesoramiento técnico: “La recomendación es que el productor o la persona que quiera empezar a transitar este camino productivo que se asesore bien, porque los errores que cometés al principio después son muy difíciles de revertir. Si nosotros no sabemos seleccionar las variedades adecuadas, los marcos de plantación no son los que se recomiendan, el diseño del lote es inapropiado, después esos errores son imposibles de revertirlo”.
Riego y cambio climático: por qué hoy es “imprescindible”
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la exigencia hídrica de la Nuez Pecán y la creciente importancia del riego frente al cambio climático.
“Hace unos años el riego no era considerado como sí o sí. Hoy en día no se inicia un esquema de plantación sin un sistema de riego que lo acompañe, porque la verdad que el cambio climático nosotros lo venimos viendo. Esta campaña, gracias a Dios, nos están acompañando las precipitaciones, pero lo que fueron las últimas tres campañas, la verdad que el riego se volvió imprescindible”.
Holzheier precisó que el árbol necesita alrededor de 900 milímetros de agua por año, y explicó que el problema no es solo el volumen anual, sino el momento crítico de la demanda: “Estamos hablando de un árbol que precisa alrededor de 900 mm en años normales. En nuestra provincia llueven alrededor de 1000 mm, más o menos. El tema es cuándo el cultivo lo precisa”, explicó.
“La demanda full de agua es en los meses de diciembre, enero y febrero, donde el fruto se está desarrollando y donde en un momento el 80% del fruto es agua y si no tenemos agua en ese momento va en detrimento del rendimiento”, afirmó al ingeniera agrónoma.
Por eso, sintetizó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7. “Sí o sí hoy el riego es necesario, no se inicia ningún proyecto de plantación sin pensar en un esquema de riego”.
Inversión inicial: costos por hectárea y tiempos de recuperación
Otro eje clave de la producción de Nuez Pecán en Entre Ríos es la inversión inicial en plantas y riego. Según explicó Holzheier, el monto estimado ronda los 3.500 dólares por hectárea: “Todo depende del nivel o del paquete que uno le quiera incluir, ¿no es cierto? Pero más o menos estamos hablando de una inversión de 3,500 dólares por hectárea. Porque la mayor proporción de eso es el primer año, son las plantas”.
La ingeniera indicó que, en esquemas tradicionales, se implantan unos 100 árboles por hectárea, y recordó que “históricamente siempre rondó el dólar por planta”, por lo que solo el material vegetal representa un peso significativo en la inversión.
A esto se suma el riego: “Otro esquema de mayor implicancia en la inversión es el sistema de riego. Un sistema de riego, estamos hablando de 2000 más o menos por hectárea”, mencionó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7.
En cuanto a los plazos para obtener frutos y recuperar el capital, fue muy clara: “La no es pecán, no es apta para ansiosos. A los 6 o 7 años nosotros tenemos que estar tratando ya en lograr cosechas y cosechas comerciales a los ocho años de implantado. Estamos hablando de que el recupero de la inversión es al año 10”.
De todos modos, aclaró que esos tiempos dependen de un manejo disciplinado en riego, fertilización y sanidad, con el objetivo de lograr una entrada en producción lo más temprana posible y elevar el rendimiento.
Rindes objetivos: de 1.000 a 2.000 kilos por hectárea
Holzheier explicó as Elonce que los manuales técnicos ofrecen una referencia de 1.000 kilos por hectárea al año 10 de la plantación, pero que hoy se trabaja para superar esos parámetros mediante un manejo intensivo: “Un rendimiento por ahí de manual o de libro nos dice al año 10 tenemos que estar sacando 1000 kg por hectárea”, dijo y agregó que “hoy en día tratamos de siempre optimizar todo esto y en base a buenos manejos tenemos que tratar de estar en el año 12, 13, sacando alrededor de 2,000 kg por hectárea, que la verdad que se puede lograr porque tenemos productores que lo han demostrado”.
Un cultivo exportador: 90% de la producción se vende al exterior
La ingeniera Holzheier calificó al pecán como una actividad estable, en gran medida por su perfil exportador. “La verdad que después los frutos se ven, el resultado se ve y lo bueno que tiene esta producción es que se podría considerar que es estable porque se exporta todo de lo producido. El 90% se exporta”, destacó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Esa demanda externa sostiene un buen valor como commodity y explica parte del crecimiento de la superficie implantada: “Vemos que año a año se van sumando, o sea, en el país entre 700 y 900 hectáreas por año se están incorporando con pecán. Todo esto traccionado por la exportación y por el buen precio que tiene este fruto seco”, indicó la ingeniera agrónoma.
Respecto del precio que recibe el productor, detalló: “El precio ronda los 3.50 dólares por kilo. Todo se maneja por kilo, o sea, el productor cosecha, la cosecha arranca en abril, mayo y se extiende hasta junio. Se cosecha, lo entrega a la acopiadora, en este caso en el acopio de la Cooperativa de la Agrícola de Crespo”, señaló a Elonce.
El valor final, sin embargo, depende de la calidad del fruto, especialmente de su llenado, muy vinculado al riego y a las condiciones sanitarias: “Si nosotros no tenemos un buen sistema de riego, si viene un año seco, si nosotros no hacemos una inversión en riego, nuestras nueces no van a estar llenas del todo. Eso va en detrimento de la calidad y del precio. Lo mismo si tenemos picaduras de chinche u otras cuestiones; el precio va de 3,50 para arriba o para abajo, siempre entre los 3 y los 4 dólares, aproximadamente”.
Suelos, ambiente y limitantes: no cualquier campo es apto
Al ser consultada sobre si cualquier campo de la provincia es apto para pecán, Holzheier aclaró que hay restricciones ligadas al relieve, el microclima y el drenaje: “Más que nada, una de las limitantes en cuanto a las plantaciones es el tema del relieve, del microclima que tenga el lote. El pecán le encanta el agua, pero no esos lotes donde hay mucho tiempo encharcamiento”, afirmó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7.
En ese sentido, citó problemáticas registradas en algunas ex arroceras del departamento Villaguay, donde la falta de buen escurrimiento provoca pudrición de raíces.
En cambio, valoró las condiciones de otras zonas entrerrianas: “En nuestra zona, departamento Paraná, Diamante, Victoria, las plantaciones andan bien. Nuestros suelos tienen mucha arcilla, los vertisoles son un poquito pesados, pero anda bien. Si vos me decís qué lugar de la provincia de Entre Ríos como el más beneficioso para la producción, son los suelos arenosos que los encontramos en el departamento Concordia y esas zonas”.
Mercado interno reducido: consumo, conservación y precio
Solo un 10% de la producción se destina al mercado interno, y la ingeniera identificó dos razones centrales: la falta de cultura de consumo y conservación adecuada, y el alto precio del producto.
“Primero que no hay mucha cultura en cuanto al consumo y al método de conservación del pecán, porque como mencioné al principio, el pecán tiene mucho contenido de aceite. Si no se conserva en frío, se pone rancio muy fácilmente”.
A esto se suma el impacto del precio en el bolsillo del consumidor: “Es un producto muy caro, un fruto seco muy caro que por ahí hoy en día el consumidor opta por otra fuente de proteína o de alimentación. Entonces, se decidió, por lo menos nosotros desde la cooperativa, tratar de darle salida con la exportación también para asegurar un buen precio para el productor”, dijo al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Recomendaciones para quienes quieren iniciarse
En el tramo final de la entrevista, Holzheier dejó un mensaje claro para quienes evalúan iniciarse en la producción de Nuez Pecán en Entre Ríos: “Que se anime, que le dé para adelante, porque lo que tiene de bueno el pecán es que hay mucho respaldo en cuanto a instituciones”, dijo a Elonce.
Mencionó dos actores clave: “El pecán cuenta con dos grandes asociaciones, que es el Cluster del Pecán y la CAPECAN, que son instituciones que respaldan mucho a los productores y la verdad que trabajan muy bien. Hay mucha camaradería entre los productores, siempre una vez al año se hacen encuentros y la verdad que uno que viene del rubro agrícola, agropecuario, la diferencia que tienen los productores de pecán es que te cuentan las buenas y también te cuentan las malas”.
No obstante, insistió en que no se trata de un cultivo para improvisar. Entre las cuestiones técnicas que definió como centrales, enumeró: Selección del lote y análisis de suelos; Orientación del monte y diseño de la plantación y Selección de cultivares compatibles.
“Por lo menos en el monte tenés que tener dos variedades distintas, la hembra y el machito, que por lo menos dos variedades distintas, uno que aporte polen y otra que tenga la flor femenina disponible. La orientación, ¿por qué? porque el polen tiene que llegar a fecundar esta flor femenina. Entonces, de qué lado de los vientos ubicamos las hembritas y de qué lado del lote ponemos los machitos”.
Como síntesis, la ingeniera reiteró que la consulta profesional y la planificación responsable son determinantes para el éxito. “Un montón de cuestiones hacen al éxito del cultivo. Entonces, como para redondear, la idea es que el productor consulte y se asesore bien”, afirmó al programa “Moviendo el Avispero” que se emite en Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Con una combinación de alto valor nutricional, demanda externa sostenida e importante proyección productiva, la Nuez Pecán se afianza como una de las apuestas más fuertes de la diversificación agropecuaria entrerriana. Entre Ríos, de la mano de productores y cooperativas, ya se posiciona como protagonista central en el mapa de este fruto seco que mira al mundo.