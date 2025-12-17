 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

El dólar oficial corrige a la baja tras la primera reacción a los anuncios del BCRA

Luego de que el anuncio de una nueva regla de ajuste de las bandas cambiarias presionaron al alza ayer, las primeras operaciones de este miércoles muestran una corrección a la baja.

17 de Diciembre de 2025
El dólar oficial mayorista retrocede este miércoles luego de los incrementos de ayer, impulsados directamente por los cambios anunciados por el Banco Central (BCRA) en su programa monetario y cambiario de cara a 2026, que obligaron al mercado a recalibrar precios y expectativas.

 

Luego de la efervescencia de la rueda previa, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1.447, una baja de $4 respecto a ayer. De esta manera, la distancia contra el techo de la banda es de 5,1%. Por su parte, en el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación opera en $1.480.

 

Los dólares financieros acompañaron la tendencia: el MEP baja 0,3% hasta $1.500,52, el contado con liquidación trepa 0,1% a $1.546,82 y el blue se sostiene en los $1.500.

 

El retroceso también se observa en el mercado de futuros. Las posiciones muestran bajas en todos los plazos: enero opera en $1.492, febrero en $1.523,5, mientras que las mayores bajas se observan en mayo (0,35%, a $1.553).

 

El cambio en el sistema de bandas

 

El lunes por la tarde, la autoridad monetaria informó que, a partir del 1 de enero de 2026, los límites del corredor cambiario comenzarán a ajustarse mensualmente en función de la inflación de dos meses previos (IPC T-2).

 

De este modo, el esquema deja atrás el ajuste fijo del 1% mensual y pasará a actualizarse al ritmo de la inflación, comenzando con un 2,5% en enero, en línea con el IPC de noviembre.

 

La señal fue interpretada como un cambio relevante en el rol del tipo de cambio. El dólar, que hasta ahora funcionaba como ancla nominal y venía corriendo por debajo de la inflación, pasa a convertirse en un ancla real: se moverá en consonancia con la evolución de los precios. (fuente Ámbito)

Temas:

BCRA Dólar oficial tipo de cambio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

